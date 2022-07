Володар перснів: Персні влади: дивіться трейлер одного із найочікуваніших серіалів

У мережі нарешті з'явилось перше повноцінне промо до серіалу "Володар перснів: Персні влади", який розповість історію до серії однойменних фільмів та книжок. Дивіться трейлер та дізнавайтесь деталі новинки далі.

Стрімінговий сервіс Amazon Prime Video потішив прихильників першим повним трейлером до майбутнього фантастичного серіалу "Володар перснів: Персні влади" (The Lord of the Rings: The Rings of Power). Дата виходу картини запланована вже на 2 вересня 2022 року на цій же платформі, пише Радіо MAXIMUM.

І ще: Найкращі серіали липня 2022: ТОП 7 новинок, які не варто пропускати

Серіал стане приквелом до знаменитої трилогії фільмів про гобітів. Звісно ж, він також буде заснований на творах Толкіна про неймовірний світ Середзем'я. Цього разу глядачі побачать, що відбувалось за тисячі років до подій у стрічках, а також дізнаються, як створювали персні влади, руйнувався альянс людей з ельфами та Саурон починав своє сходження.

У головних ролях знялись: Роберт Арамайо, Овейн Артур, Максим Белдрі, Чарльз Едвардс, Ленні Генрі, Синтія Аддай-Робінсон, Август Прю та інші.

Володар перснів: Персні влади: дивіться трейлер серіалу онлайн:

Читайте також: Оголосили номінантів премії Еммі 2022: повний перелік