Оголосили номінантів премії Еммі 2022: повний перелік

12 вересня 2022 року у США відбудеться чергова церемонія нагородження премії Еммі, якою відзначають найкращі серіали та їхніх акторів. Читайте далі та дізнайтеся, хто увійшов до списку головних номінантів!

Від 1949 року премію Еммі щороку вручає Американська телевізійна академія. Еммі вважають головною премією телебачення США. Отримати статуетку дуже престижно.

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Номінанти Еммі 2022

Найкращий драматичний серіал

"Краще подзвоніть Солу"

"Ейфорія"

"Озарк"

"Розрив"

"Гра в кальмара"

"Дивні дива"

"Спадщина"

"Yellowjackets"

Найкращий комедійний серіал

"Abbott Elementary"

"Баррі"

"Зменш свій ентузіазм"

"Hacks"

"Дивовижна місис Мейзел"

"Вбивства в одній будівлі"

"Тед Лассо"

"Чим ми займаємося в тінях"

Найкраща актриса в драматичному серіалі

Джоді Комер, "Вбиваючи Єву"

Лора Лінні, "Озарк"

Мелані Лінскі, "Yellowjackets"

Сандра О., "Вбиваючи Єву"

Різ Візерспун, "Ранкове шоу"

Зендея, "Ейфорія"

Найкращий актор в драматичному серіалі

Джейсон Бейтман, "Озарк"

Браян Кокс, "Спадщина"

Лі Чон Че, "Гра в кальмара"

Боб Оденкерк, "Краще подзвоніть Солу"

Адам Скотт, "Спадщина"

Джеремі Стронг, "Спадщина"

Найкраща актриса в комедійному серіалі

Рейчел Броснан, "Дивовижна місис Мейзел"

Квінта Брансон, "Abbott Elementary"

Кейлі Куоко, "Бортпровідниця"

Ель Феннінг, "Велика"

Ісса Рей, "Insecure"

Джин Смарт, "Hacks"

Найкращий актор в комедійному серіалі

Дональд Гловер, "Атланта"

Білл Гайдер, "Баррі"

Ніколас Голт, "Велика"

Стів Мартін, "Вбивства в одній будівлі"

Мартін Шорт, "Вбивства в одній будівлі"

Джейсон Судейкіс, "Тед Лассо"

Найкраща актриса в мінісеріалі або фільмі

Тоні Коллетт, "The Staircase"

Джулія Гарнер, "Вигадана Анна"

Лілі Джеймс, "Pam & Tommy"

Сара Полсон, "Імпічмент: Американська історія злочинів"

Маргарет Квеллі, "Покоївка"

Аманда Сейфрід, "Вибула"

Найкращий актор у мінісеріалі або фільмі

Колін Ферт, "The Staircase"

Ендрю Гарфілд, "Under The Banner Of Heaven"

Оскар Айзек, "Scenes From A Marriage"

Майкл Кітон, "Dopesick"

Хімеш Патель, "Станція одинадцять"

Себастіан Стен, "Pam & Tommy"

Найкращий мінісеріал

"Dopesick"

"Вибула"

"Вигадана Анна"

"Pam & Tommy"

"Білий лотос"

Найкращий телевізійний фільм

"Чіп і Дейл – бурундучки-рятівнички"

"Ray Donovan: The Movie"

"Reno 911!: The Hunt For QAnon"

"Гаррі Гафт"

"Zoey's Extraordinary Christmas"

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