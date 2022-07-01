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Найкращі серіали липня 2022: ТОП 7 новинок, які не варто пропускати
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Найочікуваніші прем'єри серіалів липня 2022 точно припадуть до душі фанатам фантастики, драми та детективів. Радіо MAXIMUM зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у другий місяць літа!
Втомились витрачати час на пошук серіалів? Радіо MAXIMUM щомісяця пропонує добірку найкращих прем'єр серіалів, які підійдуть шанувальникам різних жанрів. У липні глядачів потішать трилерами та криміналом, порцією фентезі та мультсеріалом для дорослих.
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Мунхевен/ Місячна гавань (16+)
- Оригінальна назва мовою серіалу: Moonhaven
- Жанр: фантастика
- Країна: США
- Режисер: Бріджет Севедж Коул, Даніель Круді
- У головних ролях: Емма МакДональд, Джо Манганьєлло, Аєлет Зурер, Домінік Монахен, Амара Каран, Кадім Хардісон, Єва Магіяр
- Тривалість: 60 хв.
- Коли: з 1 липня 2022
Сюжет розгортається у майбутньому навколо контрабандистки та пілота вантажного судна Белли Свей. Через свою протизаконну діяльність дівчина опиняється у Мунхевені. Це своєрідна утопічна колонія на Місяці, яка зведена прямо на величезних Едемських садах. А її мешканці таємно намагаються вигадати спосіб, як зберегти цивілізацію на Землі. Тож і Белла долучається до цієї непростої справи, але місія здається неможливо, адже далеко немало людей прагнуть знищити Землю.
Мунхевен, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Список смертників (16+)
- Оригінальна назва мовою серіалу: The Terminal List
- Жанр: трилер, бойовик
- Країна: США
- Режисер: Фред Туа, Сільвен Вайт, Антуан Фукуа
- У головних ролях: Кріс Пратт, ЛаМоніка Гарретт, Алексіс Лодер, Крістіна Відал, Дж.Д. Пардо, Тайнер Рашинг, Тейлор Кітч, Патрік Шварценеггер
- Тривалість: 50 хв.
- Коли: з 1 липня 2022
Сюжет розгортається навколо морського піхотинця Джеймса Ріса. Під час одного дуже секретного та неймовірного ризикованого завдання гине весь його підрозділ. Тож після повернення додому він намагається впоратись з відчуттям вини та внутрішніми питаннями і спогадами. Тому він намагається знайти відповіді, які мають пролити світло на те, що насправді трапилось. Але він і не підозрює, проти кого грає.
Список смертників, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Меггі (16+)
- Оригінальна назва мовою серіалу: Maggie
- Жанр: комедія
- Країна: США
- Режисер: Наталія Андерсон, Джаффар Махмуд
- У головних ролях: Ребекка Ріттенгаус , Адам Корсон, Трент Гаррет, Кріс Елліотт, Хлоя Бріджес, Анжеліка Кебрал, Енді Фавро
- Тривалість: 20-40 хв.
- Коли: з 6 липня 2022
Сюжет розповідає про молоду дівчину-екстрасенса Меггі, яка легко бачить майбутнє людей навколо. А от зі своїм життям не все так просто, адже її доля залишається загадкою аж до тієї миті, поки вона не зустріла Бена. У хлопця вона помітила натяки на спільні романтичні стосунки, але є один нюанс: юнак не самотній.
Меггі, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Чорний птах (16+)
- Оригінальна назва мовою серіалу: Black Bird
- Жанр: трилер, драма, кримінал
- Країна: США
- Режисер: Джо Чаппелль, Джим Маккей
- У головних ролях: Тарон Еджертон, Раян Фрідкін, Рей Ліотта, Грег Кіннір, Пол Волтер Хаузер, Джейк МакЛафлін, Чарльз Грін, Кваджелін Браун, Робін Малкольм
- Тривалість: 20-40 хв.
- Коли: з 8 липня 2022
Сюжет базується на реальній історії та розповідає про Джеймса Кін - сина поліцейського, якого засудили за продаж наркотиків на доволі довгий термін. Хлопець отримує пропозицію щодо пом'якшення вироку, якщо йому вдасться потоваришувати з серійним вбивцею Ларрі Холлом. Він має дізнатись деталі злочинів та отримати хоча б якесь зізнання. Джеймс погоджується, але й не підозрює, що майбутній "друг" завжди готовий до психологічних ігор.
Чорний птах, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Квіти на горищі: Початок
- Оригінальна назва мовою серіалу: Flowers in the Attic: The Origin
- Жанр: драма, трилер
- Країна: США
- Режисер: Деклан О'Двайр, Робін Шеппард
- У головних ролях: Евелін Міллер, Люк Фетерстон, Джордан Пітерс, Девід Віттс, Ханна Додд, Пол Веслі, Кейт Малгрю, Келсі Греммер, Макс Айронс, Гаррі Хемлін
- Тривалість: 20-40 хв.
- Коли: з 9 липня 2022
Сюжет базується на книзі Вірджинії Ендрюс (Сад тіней) та розгортається навколо Олівія та її чоловіка Малкольма, які вирішили провести своє подружнє життя у загадковому Фоксвортголлі. Але після весілля жінка відчуває неабиякий тиск з боку обранця і розуміє, що нове помешкання приховує чимало сімейних таємниць, які можуть перетворити її життя в жах.
Квіти на горищі: Початок, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Оселя зла (16+)
- Оригінальна назва мовою серіалу: Resident Evil
- Жанр: фантастика, жахи, бойовик
- Країна: США
- Режисер: Рейчел Голдберг, Роб Шейденгланц, Батан Сільва
- У головних ролях: Елла Балінська, Ленс Реддік, Тьорло Конвері, Тамара Смарт, Паола Нуньєс, Сієна Агудонг, Аделін Рудольф, Мфо Осей Туту
- Тривалість: 60 хв.
- Коли: з 14 липня 2022
Серіал є спінофом однойменної франшизи з Мілою Йовович, тож події відбуваються у тому ж всесвіті. Сюжет розгортається одразу у двох часових проміжках: у 2022 році та у 2036. Спершу юні сестри Біллі та Джейд Вескер разом з батьком, який є талановитим науковцем, переїздять у сучасний та яскравий Нью-Раккун Сіті. А потім у світі залишається всього 6 мільярдів тварин та 15 мільйонів людей, а решта - це страшенні монстри, які виникли через Т-вірус. Тут вже дорослі сестри намагаються вижити та усвідомлюють все, через що пройшли за 14 років, які так змінили світ.
Оселя зла, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Фарзар (16+)
- Оригінальна назва мовою серіалу: Farzar
- Жанр: анімаційний, фантастика, бойовик, пригоди, комедія
- Країна: США
- Режисер: Ден Сігнер, Роджер Блек
- У головних ролях: Ленс Реддік, Грей Гріффін, Кері Волгрен, Дена Снайдер, Девід Кей
- Тривалість: 15-30 хв.
- Коли: з 15 липня 2022
Сюжет розповідає про незвичайну планету Фарзар, яку так прагнуть захопити зловісні прибульці. Тому на її захист стає команда дуже різних та дивних персонажів. Від мутантів та кіборгів і до шаленого вченого. А очолює її принц Фікл, який насправді має власні уявлення про світ, які не надто відповідають реальності.
Фарзар, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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