Найкращі серіали липня 2022: ТОП 7 новинок, які не варто пропускати

Найочікуваніші прем'єри серіалів липня 2022 точно припадуть до душі фанатам фантастики, драми та детективів. Радіо MAXIMUM зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у другий місяць літа!

Втомились витрачати час на пошук серіалів? Радіо MAXIMUM щомісяця пропонує добірку найкращих прем'єр серіалів, які підійдуть шанувальникам різних жанрів. У липні глядачів потішать трилерами та криміналом, порцією фентезі та мультсеріалом для дорослих.

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Мунхевен/ Місячна гавань (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Moonhaven

Moonhaven Жанр : фантастика

: фантастика Країна: США

США Режисер: Бріджет Севедж Коул, Даніель Круді

Бріджет Севедж Коул, Даніель Круді У головних ролях: Емма МакДональд, Джо Манганьєлло, Аєлет Зурер, Домінік Монахен, Амара Каран, Кадім Хардісон, Єва Магіяр

Емма МакДональд, Джо Манганьєлло, Аєлет Зурер, Домінік Монахен, Амара Каран, Кадім Хардісон, Єва Магіяр Тривалість: 60 хв.

60 хв. Коли: з 1 липня 2022

Сюжет розгортається у майбутньому навколо контрабандистки та пілота вантажного судна Белли Свей. Через свою протизаконну діяльність дівчина опиняється у Мунхевені. Це своєрідна утопічна колонія на Місяці, яка зведена прямо на величезних Едемських садах. А її мешканці таємно намагаються вигадати спосіб, як зберегти цивілізацію на Землі. Тож і Белла долучається до цієї непростої справи, але місія здається неможливо, адже далеко немало людей прагнуть знищити Землю.

Мунхевен, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Список смертників (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: The Terminal List

The Terminal List Жанр : трилер, бойовик

: трилер, бойовик Країна : США

: США Режисер: Фред Туа, Сільвен Вайт, Антуан Фукуа

Фред Туа, Сільвен Вайт, Антуан Фукуа У головних ролях : Кріс Пратт, ЛаМоніка Гарретт, Алексіс Лодер, Крістіна Відал, Дж.Д. Пардо, Тайнер Рашинг, Тейлор Кітч, Патрік Шварценеггер

: Кріс Пратт, ЛаМоніка Гарретт, Алексіс Лодер, Крістіна Відал, Дж.Д. Пардо, Тайнер Рашинг, Тейлор Кітч, Патрік Шварценеггер Тривалість : 50 хв.

: 50 хв. Коли: з 1 липня 2022

Сюжет розгортається навколо морського піхотинця Джеймса Ріса. Під час одного дуже секретного та неймовірного ризикованого завдання гине весь його підрозділ. Тож після повернення додому він намагається впоратись з відчуттям вини та внутрішніми питаннями і спогадами. Тому він намагається знайти відповіді, які мають пролити світло на те, що насправді трапилось. Але він і не підозрює, проти кого грає.

Список смертників, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Меггі (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Maggie

Maggie Жанр: комедія

комедія Країна: США

США Режисер: Наталія Андерсон, Джаффар Махмуд

Наталія Андерсон, Джаффар Махмуд У головних ролях: Ребекка Ріттенгаус , Адам Корсон, Трент Гаррет, Кріс Елліотт, Хлоя Бріджес, Анжеліка Кебрал, Енді Фавро

Ребекка Ріттенгаус , Адам Корсон, Трент Гаррет, Кріс Елліотт, Хлоя Бріджес, Анжеліка Кебрал, Енді Фавро Тривалість: 20-40 хв.

20-40 хв. Коли: з 6 липня 2022

Сюжет розповідає про молоду дівчину-екстрасенса Меггі, яка легко бачить майбутнє людей навколо. А от зі своїм життям не все так просто, адже її доля залишається загадкою аж до тієї миті, поки вона не зустріла Бена. У хлопця вона помітила натяки на спільні романтичні стосунки, але є один нюанс: юнак не самотній.

Меггі, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Чорний птах (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Black Bird

Black Bird Жанр: трилер, драма, кримінал

трилер, драма, кримінал Країна : США

: США Режисер : Джо Чаппелль, Джим Маккей

: Джо Чаппелль, Джим Маккей У головних ролях : Тарон Еджертон, Раян Фрідкін, Рей Ліотта, Грег Кіннір, Пол Волтер Хаузер, Джейк МакЛафлін, Чарльз Грін, Кваджелін Браун, Робін Малкольм

: Тарон Еджертон, Раян Фрідкін, Рей Ліотта, Грег Кіннір, Пол Волтер Хаузер, Джейк МакЛафлін, Чарльз Грін, Кваджелін Браун, Робін Малкольм Тривалість: 20-40 хв.

20-40 хв. Коли: з 8 липня 2022

Сюжет базується на реальній історії та розповідає про Джеймса Кін - сина поліцейського, якого засудили за продаж наркотиків на доволі довгий термін. Хлопець отримує пропозицію щодо пом'якшення вироку, якщо йому вдасться потоваришувати з серійним вбивцею Ларрі Холлом. Він має дізнатись деталі злочинів та отримати хоча б якесь зізнання. Джеймс погоджується, але й не підозрює, що майбутній "друг" завжди готовий до психологічних ігор.

Чорний птах, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Квіти на горищі: Початок

Оригінальна назва мовою серіалу: Flowers in the Attic: The Origin

Flowers in the Attic: The Origin Жанр : драма, трилер

: драма, трилер Країна: США

США Режисер : Деклан О'Двайр, Робін Шеппард

: Деклан О'Двайр, Робін Шеппард У головних ролях : Евелін Міллер, Люк Фетерстон, Джордан Пітерс, Девід Віттс, Ханна Додд, Пол Веслі, Кейт Малгрю, Келсі Греммер, Макс Айронс, Гаррі Хемлін

: Евелін Міллер, Люк Фетерстон, Джордан Пітерс, Девід Віттс, Ханна Додд, Пол Веслі, Кейт Малгрю, Келсі Греммер, Макс Айронс, Гаррі Хемлін Тривалість : 20-40 хв.

: 20-40 хв. Коли: з 9 липня 2022

Сюжет базується на книзі Вірджинії Ендрюс (Сад тіней) та розгортається навколо Олівія та її чоловіка Малкольма, які вирішили провести своє подружнє життя у загадковому Фоксвортголлі. Але після весілля жінка відчуває неабиякий тиск з боку обранця і розуміє, що нове помешкання приховує чимало сімейних таємниць, які можуть перетворити її життя в жах.

Квіти на горищі: Початок, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Оселя зла (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Resident Evil

Resident Evil Жанр: фантастика, жахи, бойовик

фантастика, жахи, бойовик Країна: США

США Режисер: Р ейчел Голдберг, Роб Шейденгланц, Батан Сільва

ейчел Голдберг, Роб Шейденгланц, Батан Сільва У головних ролях: Елла Балінська, Ленс Реддік, Тьорло Конвері, Тамара Смарт, Паола Нуньєс, Сієна Агудонг, Аделін Рудольф, Мфо Осей Туту

Елла Балінська, Ленс Реддік, Тьорло Конвері, Тамара Смарт, Паола Нуньєс, Сієна Агудонг, Аделін Рудольф, Мфо Осей Туту Тривалість : 60 хв.

: 60 хв. Коли: з 14 липня 2022

Серіал є спінофом однойменної франшизи з Мілою Йовович, тож події відбуваються у тому ж всесвіті. Сюжет розгортається одразу у двох часових проміжках: у 2022 році та у 2036. Спершу юні сестри Біллі та Джейд Вескер разом з батьком, який є талановитим науковцем, переїздять у сучасний та яскравий Нью-Раккун Сіті. А потім у світі залишається всього 6 мільярдів тварин та 15 мільйонів людей, а решта - це страшенні монстри, які виникли через Т-вірус. Тут вже дорослі сестри намагаються вижити та усвідомлюють все, через що пройшли за 14 років, які так змінили світ.

Оселя зла, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Фарзар (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Farzar

Farzar Жанр: анімаційний, фантастика, бойовик, пригоди, комедія

анімаційний, фантастика, бойовик, пригоди, комедія Країна : США

: США Режисер: Ден Сігнер, Роджер Блек

Ден Сігнер, Роджер Блек У головних ролях : Ленс Реддік, Грей Гріффін, Кері Волгрен, Дена Снайдер, Девід Кей

: Ленс Реддік, Грей Гріффін, Кері Волгрен, Дена Снайдер, Девід Кей Тривалість: 15-30 хв.

15-30 хв. Коли: з 15 липня 2022

Сюжет розповідає про незвичайну планету Фарзар, яку так прагнуть захопити зловісні прибульці. Тому на її захист стає команда дуже різних та дивних персонажів. Від мутантів та кіборгів і до шаленого вченого. А очолює її принц Фікл, який насправді має власні уявлення про світ, які не надто відповідають реальності.

Фарзар, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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