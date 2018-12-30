Volkswagen зробить конкурента Land Rover Defender

Новинку покажуть через кілька років / motor1

Компанія Volkswagen розглядає можливість запуску у серію електричного позашляховика. Якщо керівництво марки дасть проекту зелене світло, то в лінійці концерну може з'явитися конкурент Land Rover Defender і Jeep Wrangler.

За інформацією видання AutoBild, новинку побудують на електричному "візку" MEB (Modularer Elektrifizierungsbaukasten) з двома варіантами кузова: трьохдверний (довжина 4,5 метра) і п'ятидверний (4,85 метра). В обробці інтер'єру передбачається використання зносостійкого пластику, який можна мити мийкою високого тиску. Позашляховику пророкують ім'я T-Rug і ринковий дебют не раніше 2022 року.

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Першою моделлю Volkswagen, в основу якої ляже платформа MEB з вбудованою підтримкою бездротової зарядки, стане електричний хетчбек I.D. У рух його буде приводити тяговий електромотор, встановлений на задній осі. Електрокар оснастять блоком батарей місткістю від 48 до 111 кіловат-годин, а його ціна складе близько 24 тисяч євро.

Volkswagen випустить прямого конкурента

Пізніше на MEB будуватимуть всі моделі I.D.-сімейства – від хетчбека до кросовера розміром з Touareg. До 2020 року Volkswagen має намір продавати по 150 тисяч електрокарів на рік. Двома роками пізніше усі марки, що входять до складу концерну, будуть випускати вже 27 електричних моделей.

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