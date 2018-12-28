Land Rover розповів про позашляхові випробування нового Defender

Компанія Land Rover опублікувала фотографії і відео з позашляхових випробувань прототипів Defender наступного покоління. Автомобілі тестують у Північній Америці, перевіряють надійність вузлів при температурах до -40 і +48 градусів Цельсія, а також на висоті до чотирьох кілометрів над рівнем моря.

Презентація нового Land Rover Defender відбудеться в наступному році. Її, мабуть, присвятять 70-річному ювілею британської марки.

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Позашляховик буде багато в чому уніфікований з нинішнім Discovery, і вийде у двох версіях з різною колісною базою.

Тестування нового Land Rover Defender

Тестування нового Land Rover Defender

Тестування нового Land Rover Defender

Тестування нового Land Rover Defender

Тестування нового Land Rover Defender

Маркування машин залишиться колишнім – 90 і 110. З чуток, до сімейства також увійде модифікація з індексом 130. Крім того, у лінійці Defender може з'явитися пікап і комфортний варіант Sport з електричною силовою установкою.

Гамма двигунів Defender буде складатися з "четвірок" сімейства Ingenium (прототип надає руху один з таких агрегатів – дволітровий дизель). Не виключена й поява бензинових 3.0 V6 і 5.0 V8, а також гібридних установок. Доповнить їх восьмидіапазонний "автомат" і повний привід.

Тестування нового Land Rover Defender

Тестування нового Land Rover Defender

Тестування нового Land Rover Defender

Тестування нового Land Rover Defender

Зараз Land Rover тестує чотири прототипи нового Defender з пілотного випуску. Згодом тестових машин буде ще більше. Виробництвом серійного позашляховика займеться завод у словацькій Нітрі. Вихід новинки на ринок відбудеться не раніше 2020 року.

Defender попереднього покоління припинили випускати в січні 2016 року. Однак уже в січні 2018 Land Rover представив особливу версію позашляховика під назвою Defender Works V8 70th Edition. Особливістю машини став п'ятилітровий "атмосферник" з віддачею у 405 кінських сил і 515 Нм крутного моменту, поєднаний з восьмидіапазонним "автоматом" ZF. Повний привід при цьому зберігся: до складу трансмісії увійшла двоступенева раздатка, міжвісний і два міжколісних диференціали.

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