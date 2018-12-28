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Land Rover розповів про позашляхові випробування нового Defender

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Ефектні випробування нового Defender - фото 1
Ефектні випробування нового Defender

Компанія Land Rover опублікувала фотографії і відео з позашляхових випробувань прототипів Defender наступного покоління. Автомобілі тестують у Північній Америці, перевіряють надійність вузлів при температурах до -40 і +48 градусів Цельсія, а також на висоті до чотирьох кілометрів над рівнем моря.

Презентація нового Land Rover Defender відбудеться в наступному році. Її, мабуть, присвятять 70-річному ювілею британської марки.

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Позашляховик буде багато в чому уніфікований з нинішнім Discovery, і вийде у двох версіях з різною колісною базою.

Тестування нового Land Rover Defender - фото 298213
Тестування нового Land Rover Defender
Тестування нового Land Rover Defender - фото 298214
Тестування нового Land Rover Defender
Тестування нового Land Rover Defender - фото 298215
Тестування нового Land Rover Defender
Тестування нового Land Rover Defender - фото 298216
Тестування нового Land Rover Defender
Тестування нового Land Rover Defender - фото 298217
Тестування нового Land Rover Defender

Маркування машин залишиться колишнім – 90 і 110. З чуток, до сімейства також увійде модифікація з індексом 130. Крім того, у лінійці Defender може з'явитися пікап і комфортний варіант Sport з електричною силовою установкою.

Гамма двигунів Defender буде складатися з "четвірок" сімейства Ingenium (прототип надає руху один з таких агрегатів – дволітровий дизель). Не виключена й поява бензинових 3.0 V6 і 5.0 V8, а також гібридних установок. Доповнить їх восьмидіапазонний "автомат" і повний привід.

Тестування нового Land Rover Defender - фото 298219
Тестування нового Land Rover Defender
Тестування нового Land Rover Defender - фото 298220
Тестування нового Land Rover Defender
Тестування нового Land Rover Defender - фото 298222
Тестування нового Land Rover Defender
Тестування нового Land Rover Defender - фото 298223
Тестування нового Land Rover Defender

Зараз Land Rover тестує чотири прототипи нового Defender з пілотного випуску. Згодом тестових машин буде ще більше. Виробництвом серійного позашляховика займеться завод у словацькій Нітрі. Вихід новинки на ринок відбудеться не раніше 2020 року.

Defender попереднього покоління припинили випускати в січні 2016 року. Однак уже в січні 2018 Land Rover представив особливу версію позашляховика під назвою Defender Works V8 70th Edition. Особливістю машини став п'ятилітровий "атмосферник" з віддачею у 405 кінських сил і 515 Нм крутного моменту, поєднаний з восьмидіапазонним "автоматом" ZF. Повний привід при цьому зберігся: до складу трансмісії увійшла двоступенева раздатка, міжвісний і два міжколісних диференціали.

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Джерело: motor
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