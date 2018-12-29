Названі авто з найнадійнішими двигунами

У Audi Q5 в 2018 році не траплялося проблем з двигуном / Audi

Стало відомо, які автомобілі мають найміцніші мотори.

Двигун – це серце автомобіля, якщо він барахлить – недовго залишилося жити і транспортному засобу. Фахівці перевірили статистику і проаналізували, у яких авто найнадійніші двигуни.

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Audi Q5

Середньорозмірний кросовер з'явився в 2008 році і досі користується попитом. Він не тільки місткий, технологічний, а й надійний. За підсумками 2018 року у цієї моделі не траплялося проблем з двигуном. Не дарма майстри з Інгольштадта беруть за нього високу ціну – вона себе виправдовує.

Audi Q5

Honda Civic

Більш доступний для покупців автомобіль відзначився не меншою надійністю. Перше покоління засвітилося на ринку в 1972 році і модель існує досі. Машина здобула собі статус практичного засобу пересування. Згідно з щорічними звітами сервісних центрів, модель має невбиваний агрегат.

Honda Civic

Subaru XV

Досить свіжий представник кроссоверного сегмента з'явився в 2011 році. Його опозитний мотор цілком справляється з завданнями протягом багатьох років, працюючи без збоїв.

Subaru XV

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