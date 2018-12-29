Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Названі авто з найнадійнішими двигунами

  • 85
У Audi Q5 в 2018 році не траплялося проблем з двигуном - фото 1
У Audi Q5 в 2018 році не траплялося проблем з двигуном / Audi

Стало відомо, які автомобілі мають найміцніші мотори.

Двигун – це серце автомобіля, якщо він барахлить – недовго залишилося жити і транспортному засобу. Фахівці перевірили статистику і проаналізували, у яких авто найнадійніші двигуни.

І ще: У мережі показали ідеальний Land Cruiser для зими

Audi Q5
Середньорозмірний кросовер з'явився в 2008 році і досі користується попитом. Він не тільки місткий, технологічний, а й надійний. За підсумками 2018 року у цієї моделі не траплялося проблем з двигуном. Не дарма майстри з Інгольштадта беруть за нього високу ціну – вона себе виправдовує.

Audi Q5 - фото 298099
Audi Q5

Honda Civic
Більш доступний для покупців автомобіль відзначився не меншою надійністю. Перше покоління засвітилося на ринку в 1972 році і модель існує досі. Машина здобула собі статус практичного засобу пересування. Згідно з щорічними звітами сервісних центрів, модель має невбиваний агрегат.

Honda Civic - фото 298101
Honda Civic

Subaru XV
Досить свіжий представник кроссоверного сегмента з'явився в 2011 році. Його опозитний мотор цілком справляється з завданнями протягом багатьох років, працюючи без збоїв.

Subaru XV - фото 298100
Subaru XV

Читайте також: Стало відомо, де будуть випускати шведський електричний сітікар

Джерело: forbes
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Популярна нова музика 2018: слухати ТОП-50 пісень, які підкорили світ
  • 26 грудня, 18:05
  • 3388
Новорічне меню 2019: святкові страви і рецепти на Новий рік
  • 21 грудня, 16:14
  • 4143
Сам удома через 28 років: як змінилися зірки улюбленого фільму
  • 26 грудня, 14:21
  • 1736
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини