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Volkswagen встановив новий рекорд Нюрбургрингу, але є одне "але"

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Volkswagen ID. R побив свій же рекорд - фото 1
Volkswagen ID. R побив свій же рекорд

Французький пілот Ромен Дюма під час віртуальної симуляції заїзду на спортпрототипі Volkswagen ID. R по Нюрбургрингу поліпшив час електричного NIO EP9 на 40 секунд. Найшвидше коло на симуляторі Raceroom один з гравців проїхав за 5 хвилин 56,6 секунди.

Volkswagen ID. R оснащений двома електромоторами і двома тяговими батареями. Сумарна віддача силової установки – 680 кінських сил і 650 Нм крутного моменту. Передбачається, що середня швидкість машини на Нюрбургринзі досягне 185 кілометрів на годину, а максималка – 270 кілометрів на годину. Для порівняння, абсолютний рекордсмен Нордшляйфе – Porsche 919 Hybrid EVO – проїхав трасу з середньою швидкістю 233,8 кілометра на годину, а на трикілометровій прямій Döttinger Höhe розігнався до 369 кілометрів на годину. Його час – 5 хвилин 19,546 секунди.

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У рамках підготовки до рекордного заїзду Volkswagen ID. R оптимізували аеродинаміку для вищих швидкостей, в тому числі обладнали нижчим заднім антикрилом з формульною системою DRS. На прямих вона дозволяє знизити опір повітрю на 20 відсотків. Крім того, задній акумулятор електрокара інтенсивніше віддає заряд, дозволяючи переднього зберігати енергію для боротьби з недостатньою маневровістю.

Торік Volkswagen ID. R встановив два рекорди "Пайкс Піку". Він не тільки виявився найшвидшим серед учасників, але і показав найкращий результат в історії гонки – 7 хвилин і 57,148 секунди

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Джерело: Motor
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