Ford вкладе півмільярда у компанію Rivian

Ford буде використовувати платформу Rivian для своїх електромобілів

Компанія Ford оголосила про початок стратегічного партнерства з Rivian. Мова йде про інвестиції у розмірі 500 мільйонів доларів у виробництво електромобілів.

Ford Motor Company підтвердила, що інвестує у компанію Rivian, яка вже має у своїй лінійці кросовер R1S та пікап R1T. У рамках співпраці компаній глава Ford Джо Хайнріх також увійде до ради директорів Rivian.

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Ford вкладе у компанію шалену суму, щоб отримати можливість використовувати платформу для своїх моделей. Згідно з заявою компанії, новий електромобіль на платформі Rivian доповнить лінійку машин з електродвигунами, яку самостійно готує бренд.

Платформу Rivian будуть випускати на заводі Ford у Іллінойсі, але де відбуватиметься остаточна збірка автівок на цій базі – невідомо. Точно відомо лише те, що електрокар буде нести марку Ford. При цьому, в компанії підкреслили, що не планують конкурувати з електромобілями Rivian.

Ford інвестував у Rivian 500 мільйонів доларів

Глава Rivian Ар-Джей Скариндж також підтвердив, що марка вела перемовини про партнерство з іншими автовиробниками, але не назвав, з якими саме. При цьому, був обраний Ford, який раніше уже створив альянс з Volkswagen – компанією, яка має власну платформу MEB, яка використовується для побудови електромобілів.

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