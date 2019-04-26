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Ford вкладе півмільярда у компанію Rivian
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Компанія Ford оголосила про початок стратегічного партнерства з Rivian. Мова йде про інвестиції у розмірі 500 мільйонів доларів у виробництво електромобілів.
Ford Motor Company підтвердила, що інвестує у компанію Rivian, яка вже має у своїй лінійці кросовер R1S та пікап R1T. У рамках співпраці компаній глава Ford Джо Хайнріх також увійде до ради директорів Rivian.
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Ford вкладе у компанію шалену суму, щоб отримати можливість використовувати платформу для своїх моделей. Згідно з заявою компанії, новий електромобіль на платформі Rivian доповнить лінійку машин з електродвигунами, яку самостійно готує бренд.
Платформу Rivian будуть випускати на заводі Ford у Іллінойсі, але де відбуватиметься остаточна збірка автівок на цій базі – невідомо. Точно відомо лише те, що електрокар буде нести марку Ford. При цьому, в компанії підкреслили, що не планують конкурувати з електромобілями Rivian.
Глава Rivian Ар-Джей Скариндж також підтвердив, що марка вела перемовини про партнерство з іншими автовиробниками, але не назвав, з якими саме. При цьому, був обраний Ford, який раніше уже створив альянс з Volkswagen – компанією, яка має власну платформу MEB, яка використовується для побудови електромобілів.
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