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Honda Civic Type R перетворили на повнорозмірну модель Lego
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Австралійський офіс Honda відсвяткував початок трансляції шоу LEGO Masters прем'єрою повнорозмірної Lego-моделі "гарячого" хетчбека Civic Type R. Макет зібраний з 320 тисяч кубиків: у ньому детально опрацьовані гальмівні механізми та двірники, а також працює зовнішнє освітлення.
Будівництвом моделі Honda Civic Type R займалася команда з дев'яти фахівців на чолі з сертифікованим моделістом Lego Райаном Макнотом.
І ще: Honda представила спортивну версію моделі Civic: вона розкішна
Збірка зайняла 1300 годин, а на всю машину пішло 320 тисяч кубиків. Вони встановлені на сталевому каркасі і скріплені між собою клеєм. Через спеціальний додаток для iPad у Lego-хетчбека можна ввімкнути все зовнішнє освітлення.
Для створення попереднього ескізу макета моделісти використовували справжній автомобіль і заводські креслення. Lego-модель збирали шар за шаром, а найважчими елементами стали двірники та задній спойлер.
Справжній Civic Type R оснащується турбомотором 2.0 VTEC Turbo потужністю 320 сил і 400 Нм моменту. Коробка – шестиступенева "механіка". З нуля до "сотні" хетчбек розганяється за 5,7 секунди, а його максимальна швидкість складає 272 кілометри на годину. Civic Type R має звання найшвидшої передньопривідною машини Нюрбургринга: щоб проїхати трасу йому знадобилося 7 хвилин 43,8 секунди.
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