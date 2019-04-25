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Honda Civic Type R перетворили на повнорозмірну модель Lego

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Honda Civic Type R, у повний розмір, збудували з Lego - фото 1
Honda Civic Type R, у повний розмір, збудували з Lego

Австралійський офіс Honda відсвяткував початок трансляції шоу LEGO Masters прем'єрою повнорозмірної Lego-моделі "гарячого" хетчбека Civic Type R. Макет зібраний з 320 тисяч кубиків: у ньому детально опрацьовані гальмівні механізми та двірники, а також працює зовнішнє освітлення.

Будівництвом моделі Honda Civic Type R займалася команда з дев'яти фахівців на чолі з сертифікованим моделістом Lego Райаном Макнотом.

І ще: Honda представила спортивну версію моделі Civic: вона розкішна

Збірка зайняла 1300 годин, а на всю машину пішло 320 тисяч кубиків. Вони встановлені на сталевому каркасі і скріплені між собою клеєм. Через спеціальний додаток для iPad у Lego-хетчбека можна ввімкнути все зовнішнє освітлення.

Для створення попереднього ескізу макета моделісти використовували справжній автомобіль і заводські креслення. Lego-модель збирали шар за шаром, а найважчими елементами стали двірники та задній спойлер.

Honda Civic Type R перетворили на повнорозмірну модель Lego - фото 323617

Honda Civic Type R перетворили на повнорозмірну модель Lego - фото 323618

Honda Civic Type R перетворили на повнорозмірну модель Lego - фото 323619

Honda Civic Type R перетворили на повнорозмірну модель Lego - фото 323620

Справжній Civic Type R оснащується турбомотором 2.0 VTEC Turbo потужністю 320 сил і 400 Нм моменту. Коробка – шестиступенева "механіка". З нуля до "сотні" хетчбек розганяється за 5,7 секунди, а його максимальна швидкість складає 272 кілометри на годину. Civic Type R має звання найшвидшої передньопривідною машини Нюрбургринга: щоб проїхати трасу йому знадобилося 7 хвилин 43,8 секунди.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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