Volkswagen в Європі та США відкликає автомобілі, і ось чому

У Європі та США відкликають 6700 автомобілів Volkswagen. Ситуація у принципі цілком звичайна, якби під відкликання не потрапили тестові автомобілі, які були незаконно продані клієнтам.

За повідомленнями німецьких ЗМІ, включаючи Der Spiegel і Handelsblatt, німецька прокуратура почала розслідування стосовно Volkswagen, який продав 6700 автомобілів у Європі і Північній Америці. Виявилося, що під виглядом нових або уживаних машин клієнтам продавали тестові автомобілі, які не призначені для продажу.

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Volkswage вже визнав свою вину Федеральному управлінню автомобільного транспорту Німеччини і проводить кампанію відкликання. А прокуратура наразі вивчає питання, чи варто порушувати з цього приводу кримінальну справу.

Тестові авто продавали під виглядом нових / InfoCar

З 2006 по 2018 рік близько 4000 автомобілів були продані в Німеччині, а решта 2700 машин – в інші європейські країни і Північну Америку, хоча за даними Der Spiegel, таких машин існує близько 9000 штук. Але мова поки йде тільки про Volkswagen. Стосовно марок, які входять до концерну, інформації нема.

У Німеччині Volkswagen викупить у власників тестові машини. За відомостями Handelsblatt, відмінності між такими автомобілями і серійними були досить значними. В окремих випадках мова йшла про невідповідність версій програмного забезпечення, в інших же – про різницю в конструкції машин.

Тестові автомобілі можуть мати деталі, які не сертифіковані для використання на дорогах загального користування. Компанії зазвичай знищують тестові екземпляри, коли завершився етап доопрацювання машини, а не продають їх клієнтам.

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