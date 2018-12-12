Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019 Ломаченко – Педраса

Volkswagen безкоштовно відреставрував легендарний Beetle

  • 31
Старенький VW Beetle відреставрували - фото 1
Старенький VW Beetle відреставрували / motor

Мешканка американського Кардіффа Кетлін Брукс володіє оригінальним Volkswagen Beetle, який з моменту покупки, грудень 1966 року, проїхав понад 560 тисяч кілометрів.

Нещодавно Брукс отримала незвичайну пропозицію від місцевого офісу марки – безкоштовно відреставрувати автомобіль до стану музейного експоната.

І ще: Volkswagen показав тизер нового Golf

"Ми часто чуємо історії про відданих власників Volkswagen, але в Кетлін було щось особливе, – каже виконавчий віце-президент американського підрозділу Volkswagen Деррік Хатамі. – Оригінальний Beetle допоміг нам запуститися у США. Цей екземпляр – не просто автомобіль. Це член сім'ї Кетлін. А після того як наші співробітники провели з ним стільки часу, Beetle став частиною нашої сім'ї".

Volkswagen безкоштовно відреставрував легендарний Beetle - фото 294554
Volkswagen безкоштовно відреставрував легендарний Beetle - фото 294544
Volkswagen безкоштовно відреставрував легендарний Beetle - фото 294545
Volkswagen безкоштовно відреставрував легендарний Beetle - фото 294547
Volkswagen безкоштовно відреставрував легендарний Beetle - фото 294548

Відновлення автомобіля зайняло понад 11 місяців. До робіт залучили близько 60 співробітників заводу Volkswagen у Пуебла, Мексика. Найбільшою проблемою машини з таким пробігом було проржавіле днище, елементи підвіски та трансмісії, а також частково непрацююча електрика. За словами Volkswagen, їм довелося замінити близько 40 відсотків машини та відреставрувати 347 деталей.

Volkswagen безкоштовно відреставрував легендарний Beetle - фото 294546
Volkswagen безкоштовно відреставрував легендарний Beetle - фото 294550
Volkswagen безкоштовно відреставрував легендарний Beetle - фото 294552
Volkswagen безкоштовно відреставрував легендарний Beetle - фото 294549
Volkswagen безкоштовно відреставрував легендарний Beetle - фото 294553

Оригінальний колір "Жука" відновили. Автомобіль оснастили дисковими гальмами від моделі останнього покоління, а також стилізованою під оригінальну сучасною магнітолою. Крім того, фахівці VW оновили підвіску і перебрали коробку передач. Двигун також розібрали, почистили і зібрали заново

За словами менеджера проекту Аугусто Самудіо, їх метою було привести Volkswagen Beetle до стану колекційної машини, яку можна було б виставити в музеї.

Читайте також: Nissan представив серійну версію суперкара GT-R50

Джерело: Motor
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на грудень 2018: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 30 листопада, 21:05
  • 2223
Колір Нового 2019 року, який буде модний в рік Свині
  • 03 грудня, 14:30
  • 3852
Енциклопедія їжі: як смачно і правильно приготувати домашнє вино
  • 08 грудня, 16:22
  • 271
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології