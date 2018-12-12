Volkswagen безкоштовно відреставрував легендарний Beetle

Мешканка американського Кардіффа Кетлін Брукс володіє оригінальним Volkswagen Beetle, який з моменту покупки, грудень 1966 року, проїхав понад 560 тисяч кілометрів.

Нещодавно Брукс отримала незвичайну пропозицію від місцевого офісу марки – безкоштовно відреставрувати автомобіль до стану музейного експоната.

І ще: Volkswagen показав тизер нового Golf

"Ми часто чуємо історії про відданих власників Volkswagen, але в Кетлін було щось особливе, – каже виконавчий віце-президент американського підрозділу Volkswagen Деррік Хатамі. – Оригінальний Beetle допоміг нам запуститися у США. Цей екземпляр – не просто автомобіль. Це член сім'ї Кетлін. А після того як наші співробітники провели з ним стільки часу, Beetle став частиною нашої сім'ї".

Відновлення автомобіля зайняло понад 11 місяців. До робіт залучили близько 60 співробітників заводу Volkswagen у Пуебла, Мексика. Найбільшою проблемою машини з таким пробігом було проржавіле днище, елементи підвіски та трансмісії, а також частково непрацююча електрика. За словами Volkswagen, їм довелося замінити близько 40 відсотків машини та відреставрувати 347 деталей.

Оригінальний колір "Жука" відновили. Автомобіль оснастили дисковими гальмами від моделі останнього покоління, а також стилізованою під оригінальну сучасною магнітолою. Крім того, фахівці VW оновили підвіску і перебрали коробку передач. Двигун також розібрали, почистили і зібрали заново

За словами менеджера проекту Аугусто Самудіо, їх метою було привести Volkswagen Beetle до стану колекційної машини, яку можна було б виставити в музеї.

Читайте також: Nissan представив серійну версію суперкара GT-R50