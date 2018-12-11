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Ці авто іржавіють швидше за інших

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Hoda Civic може не витримати випробувань суворими погодними умовами - фото 1
Hoda Civic може не витримати випробувань суворими погодними умовами / 2auto

Найкраще від розвитку корозії захищені авто марки Audi.

Складні погодні умови і агресивні хімічні речовини на дорогах призводять до того, що багато автомобілів стають непридатними через іржу.

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Оцінку стійкості моделей транспортних засобів до розвитку іржі провело інформаційне видання Autonews. Так, найкраще від розвитку корозії захищені авто марки Audi.

Автомобілі французьких концернів, під час тестування показали діаметрально протилежні результати: від двох до п'яти пунктів за п'ятибальною шкалою. А модель Hoda Civic і зовсім може не витримати випробувань суворими погодними умовами і зовнішнім середовищем. Відсутність захисту днища від іржі і погано оброблені пороги можуть привести до того, що авто не "вибігає" і 12-річний період гарантії від корозії. Навіть сучасні Volvo XC40 і V60 впоралися недостатньо добре. Hyundai i30 і Kia Ceed показали себе краще, на 3 зірки.

Volvo XC40 - фото 294391
Volvo XC40

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Джерело: autonews
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