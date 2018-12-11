На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ці авто іржавіють швидше за інших
-
- 45
Найкраще від розвитку корозії захищені авто марки Audi.
Складні погодні умови і агресивні хімічні речовини на дорогах призводять до того, що багато автомобілів стають непридатними через іржу.
І ще: Новий хетчбек Skoda Scala представлений офіційно
Оцінку стійкості моделей транспортних засобів до розвитку іржі провело інформаційне видання Autonews. Так, найкраще від розвитку корозії захищені авто марки Audi.
Автомобілі французьких концернів, під час тестування показали діаметрально протилежні результати: від двох до п'яти пунктів за п'ятибальною шкалою. А модель Hoda Civic і зовсім може не витримати випробувань суворими погодними умовами і зовнішнім середовищем. Відсутність захисту днища від іржі і погано оброблені пороги можуть привести до того, що авто не "вибігає" і 12-річний період гарантії від корозії. Навіть сучасні Volvo XC40 і V60 впоралися недостатньо добре. Hyundai i30 і Kia Ceed показали себе краще, на 3 зірки.
Читайте також: Chevrolet готує найбільш просунутий пікап
-
09:51Рятувальники оголосили попередження для українців
-
09:24Ґодзілла 2: Король монстрів: розруха та битви у новому трейлері
-
08:52Instagram дозволив розмовляти у повідомленнях
-
08:31Фантастичні фотоманіпуляції Мартіни Стіпан, які заворожують
-
07:57Регіна Тодоренко вперше показала себе після пологів
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
07:31Ці авто іржавіють швидше за інших
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 11 грудня
- 10 грудня
-
22:48Фотошпигуни показали нову спортивну Mazda
-
22:22Цей фрукт – справжня вітамінна бомба
-
21:45Серіал За правом любові 1 серія – дивитися онлайн 10-12-2018
-
21:17У Києві зі старих вагонів метро будують хостел
-
20:46Розкрито ще один секрет сімейного щастя
-
20:18Названі фрукти, які покращують чоловічу силу
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
19:48Дочка Сталлоне похвалилася фігурою в купальнику
-
19:29Google готує до виходу лайт-версії смартфонів Pixel
-
19:15Фотограф показав, як піщані бурі перетворюють міста
-
18:49У Лондоні продають квартиру сестер Міддлтон: фото
-
18:21В Україні знову подорожчає тепло: коли і на скільки
-
18:14Українське місто увійшло у ТОП-100 найпопулярніших напрямків світу для туристів
-
17:51Кендзьора розповів, якою мовою спілкуються у Динамо
-
17:37Гвоздик отримав іменний пояс чемпіона світу
-
17:21Новий рік 2019 на морі: найкращі дешеві варіанти
-
16:52Nissan представив серійну версію суперкара GT-R50
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 11 грудня
- 10 грудня
-
21:45Серіал За правом любові 1 серія – дивитися онлайн 10-12-2018
-
17:21Новий рік 2019 на морі: найкращі дешеві варіанти
-
14:15У чому зустрічати Новий рік 2019: модний одяг для жінок і чоловіків
-
12:14Подарунки на День Святого Миколая 2018 коханій дівчині: найкращі ідеї
-
09:51Учені назвали риси ідеального характеру
-
07:14Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 грудня 2018 для знаків Зодіаку
- 09 грудня
-
21:23Фахівці назвали продукти, які зовсім не лікують застуду
-
17:00Дівчина тижня: багатодітна мама Наннет Хаммонд, яка стала справжньою Барбі (18+)
-
13:24Синоптик попередила про похолодання
-
09:20Чому не було нокауту? Аналіз бою Ломаченко – Педраса
-
07:28Ломаченко переміг Педрасу в напруженому бою та об'єднав два пояси
- 08 грудня
-
22:55Ломаченко – Педраса: де і коли дивитися онлайн трансляцію бою
-
20:21Спекотна Леся Нікітюк і стомлена Єва Лонгорія: чим жила мережа цього тижня
-
19:00Х-фактор 9 сезон 15 випуск: дивитися онлайн третій прямий ефір
-
16:22Енциклопедія їжі: як смачно і правильно приготувати домашнє вино
-
11:45Експерти представили найпопулярніші відео року на YouTube
-
08:15Яку погоду очікувати в Україні 8 грудня
- 07 грудня
-
21:50Оголошені номінанти на Grammy 2019
-
20:00Ломаченко – Педраса: прогнози та ставки букмекерів на об'єднавчий бій
-
17:32DxOMark назвав найкращий однокамерний смартфон
-
14:165 нових книг про минуле і майбутнє
-
12:15Сучасні рок-пісні: альтернативні новинки тижня
-
10:15Гороскоп на 2019 рік для всіх знаків Зодіаку
-
07:15Привітання з Днем ангела Катерини: побажання і картинки на іменини