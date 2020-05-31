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Volkswagen представив компактний кросовер Nivus

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Volkswagen Nivus поки доступний у Південній Америці - фото 1
Volkswagen Nivus поки доступний у Південній Америці

У модельному ряду Volkswagen з'явився ще один кросовер: це купеподібний Nivus, розроблений з урахуванням потреб покупців з Південної Америки, але з перспективою стати глобальною моделлю. Позашляховик побудований на платформі аналогічній тій, що використовується на Polo і T-Cross.

В основі Volkswagen Nivus – спрощена модульна архітектура MQB-A0, яка застосовується на Polo і T-Cross. Платформа не передбачає повного приводу, забезпечена передніми стійками Макферсон і задньої балкою. За розмірами Nivus близький до Kia XCeed: 4266 міліметрів у довжину, 1757 завширшки і 1 493 у висоту. Дорожній просвіт всього на 10 мм більший, ніж у Polo; обсяг багажника – 415 літрів.

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В оснащенні – нова мультимедійна система Volkswagen Play c сенсорним дисплеєм, розроблена спеціально для бразильського ринку. Її можна об'єднати в загальний кластер з цифровою приладовою панеллю Active Info Display, створивши таким чином своєрідний "віртуальний кокпіт" з двох екранів по десять дюймів кожен. Комплекс пропонується доступ до фірмового магазину додатків, а також онлайн-сервісів, наприклад, потокового аудіо.

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"У базі" у Volkswagen Nivus є дискові гальма "по колу", електронна імітація блокування диференціала XDS і шість подушок безпеки. За доплату можна отримати адаптивний круїз контроль, системи екстреного гальмування та стеження за станом водія, камеру заднього виду, а також світлодіодні фари.

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Volkswagen представив компактний кросовер Nivus - фото 407193

Під капотом бразильського "Нівуса" встановлено трициліндровий турбодвигун 1.0 TSI, який працює і на бензині, і на етанолі. Його максимальна потужність – 128 кінських сил і 200 Нм крутного моменту. Коробка – безальтернативний шестидіапазонний "автомат".

Продажі Nivus у Бразилії почнуться через кілька тижнів. В Аргентині – в другій половині цього року. У 2021 році модель вийде на європейський ринок.

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Джерело: Motor
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