Уже колишня: дівчина викинула Chevrolet Impala свого хлопця, поки він був у відрядженні

Власник Chevrolet Impala 1967 року випуску, що довгий час займався відновленням автомобіля, одного разу повернувся з відрядження і виявив, що його дівчина викинула машину на звалище.

Чоловік придбав чотирьохдверну Chevrolet Impala у лютому минулого року і почав її реставрувати. Потім він купив будинок з гаражем на два машиномісця, де продовжив відновлювати американську "класику". З плином часу деталі автомобіля зайняли весь гараж, і його дівчина не змогла паркувати там свою машину.

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Повернувшись додому після відрядження, чоловік виявив, що в гаражі замість Chevrolet Impala і запчастин до неї, стояла машина його дівчини. Виявилося, що за його відсутності дівчина звернулася до працівників місцевої сміттєзбірної компанії, щоб вони відвезли до себе автомобіль і всі його деталі, на які чоловік витратив понад одинадцять тисяч доларів. Власник "Імпали" негайно звернувся в поліцію і подав до суду на вже колишню дівчину. Про свої пригоди він написав на Reddit.

Оскільки в будинку були встановлені камери відеоспостереження, незабаром автомобіль був виявлений на смітнику, саме у той момент, коли робітники намагалися його заховати в купі автохламу. Тепер власник "Імпали" планує повернути запчастини до автомобіля, оскільки весь робочий процес з його відновлення він знімав на камеру.

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