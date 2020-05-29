Присвячені сонцю: BMW представила спецверсію трьох популярних моделей

Відразу три моделі BMW отримали спеціальне виконання Edition Sunrise в Японії, лейтмотив якого – краса сонця, що сходить. Седан 3 серії, кросовер X2 і родстер Z4, пофарбовані у білий колір з червоними смугами, вийдуть обмеженим тиражем 50 або 200 примірників.

Усі BMW Sunrise Edition об'єднує колір кузова Alpin White з червоними "розчерками" на боковинах кузова і корпусах бічних дзеркал – пізніше компанія обіцяє представити "трієчку" у забарвленні Melbourne Red. Набір стандартного устаткування і обсяг випуску залежить від моделі.

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Кросоверів BMW X2 xDrive18d M Sport Edition Sunrise випустять 200 штук. Всі вони будуть пропонуватися з M-обвісом, адаптивною підвіскою, декором екстер'єру глянцевого чорного кольору й алюмінієвими вставками в салоні.

Седан BMW 320d xDrive M Sport Edition Sunrise отримає схоже оснащення плюс 19-дюймові колеса, оббивку сидінь шкірою і M-ремені безпеки. Тираж – теж 200 примірників. Варіант, пофарбований у червоний Melbourne Red, буде ще ексклюзивнішим: усього збираються продати 50 штук. Стільки ж випустять BMW Z4 sDrive20i M Sport Edition Sunrise з колесами чорного кольору і таким же декором.

Кросовер X2 у виконанні Edition Sunrise коштує 5 540 000 ієн. "Трієчки" у залежності від кольору кузова і тиражу оцінені у 6 870 000 і 7 030 000 ієн відповідно. Родстер Z4 найдорожчий: він коштує 7 400 000 ієн.

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