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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Volkswagen показав свій найпотужніший дизельний кросовер

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Volkswagen Touareg V8 TDI отримав двигун від Audi SQ7 - фото 1
Volkswagen Touareg V8 TDI отримав двигун від Audi SQ7

На автосалоні в Женеві відбудеться світова прем'єра найпотужнішого дизельного кросовера в історії Volkswagen – Touareg V8 TDI з двигуном від Audi SQ7. Старт продажів новинки в Європі запланований на кінець травня цього року.

Volkswagen Touareg V8 TDI оснащується дизельною "турбовісімкою" 4.0, яка видає 421 кінську силу і 900 Нм крутного моменту, які доступні вже з 1000 оборотів на хвилину. З нуля до ста кілометрів на годину такий Touareg розганяється за 4,9 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на позначці у 250 кілометрів на годину.

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Покупцям Touareg V8 TDI доступні два дизайн-пакети: стандартний Elegance і Atmosphere. Перший відрізняється переважанням холодних, металевих відтінків, другий – теплих, деревних. При цьому незалежно від виконання дверні панелі будуть оброблені шкірою.

Авто розганяється до 250 км на годину - фото 310265
Авто розганяється до 250 км на годину

В оснащення кросовера входить пневмопідвіска, електропривід дверей багажника, педалі з нержавіючої сталі, пакет освітлення Light & Sight з автоматичним управлінням фарами та 19-дюймові колеса (для інших версій базовими є 18-дюймові).

Під капотом ховається 421 'конячка' - фото 310266
Під капотом ховається 421 "конячка"

Крім того, Touareg V8 TDI комплектується системою нічного бачення, асистентом руху в пробках, задніми підрулюючими колесами, електромеханічними стабілізаторами та матричними фарами IQ.Light.

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Джерело: Motor
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