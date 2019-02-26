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Toyota Corolla отримала спортивну та крос-версію

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Toyota Corolla з'явиться у двох нових версіях - фото 1
Toyota Corolla з'явиться у двох нових версіях

На автосалоні в Женеві відбудеться презентація двох нових версій європейської Toyota Corolla – Corolla GR SPORT і крос-варіанту Corolla Trek. Останній – результат співпраці Toyota і виробника велосипедів Trek Bicycles.

Версія GR SPORT доступна для середніх і старших комплектацій Corolla. Відповідний шильдик може отримати і хетчбек, і універсал Touring Sports.

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Такі автомобілі пропонуються тільки з гібридними агрегатами на базі бензинових двигунів об'ємом 1,8 і 2,0 літра, і відрізняються декором і оснащенням.

Toyota Corolla отримала спортивну та крос-версію - фото 310200
Toyota Corolla отримала спортивну та крос-версію - фото 310199

Corolla GR SPORT комплектується аеродинамічним обвісом, новими ґратами радіатора, заднім дифузором, 18-дюймовими колесами та спортивними сидіннями. До списку оснащення також входять протитуманні фари, LED-оптика й особливе забарвлення кузова Dynamic Grey.

Toyota Corolla отримала спортивну та крос-версію - фото 310201

Corolla TREK можуть бути тільки універсали. Вони відрізняються збільшеним на 20 міліметрів дорожнім просвітом, пластиковими накладками на бамперах і колісних арках, а також оригінальними 17-дюймовими колесами. Corolla TREK комплектується мультимедійною системою з семидюймовим дисплеєм, сидіннями з обробкою двоколірною тканиною та декоративними панелями з дерева.

Toyota Corolla отримала спортивну та крос-версію - фото 310197

Звичайний седан і хетчбек Corolla також можуть комплектуватися турбодвигуном 1.2 потужністю 116 кінських сил і 185 Нм крутного моменту. На ринку США модель пропонується з дволітровою "четвіркою" сімейства Dynamic Force Engine (171 сила і 205 Нм моменту) і трансмісією Direct Shift-CVT.

Toyota Corolla отримала спортивну та крос-версію - фото 310198

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Джерело: Motor
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