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MARUV 8 березня

У Бельгії презентували новий сучасний байк NXT Rage

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Електробайк NXT Rage - фото 1
Електробайк NXT Rage / newatlas

Вперше на власні очі побачити концепт електричного байка мотолюбителі зможуть на спеціалізованій виставці, яка пройде в місті Утрехт. Ніяких технічних даних про нову модель NXT Rage поки немає.

На сьогоднішній день виробники представили лише одну фотографію новинки, на якій можна помітити той факт, що байк оснащений підвіскою Ohlins. Більш того, деякі мотолюбителі впевнені в тому, що електрична модель спереду буде оснащена дисковими гальмами, що мають двопоршневий супорт. Головною фішкою байка стане функціональна приладова панель, взята від електрокарів Tesla.

І ще: Seat представив футуристичний електричний квадроцикл

Концепт електричного байка - фото 310063
Концепт електричного байка

В основному модель буде підходити для використання як міський транспортний засіб. Цей факт дозволяє зробити припущення про те, що значного запасу ходу не передбачено.

Коли саме електричний мотоцикл NXT Rage буде випущений у серійне виробництво невідомо. Після офіційної презентації на виставці, байк буде відправлений на відповідні тести, які дозволять перевірити безпеку і надійність мотоцикла.

Концепт електричного байка - фото 310064
Концепт електричного байка
Концепт електричного байка - фото 310065
Концепт електричного байка

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Джерело: newatlas
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