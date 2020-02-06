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Vogue Italia розмістили на обкладинці банківський рахунок для допомоги Венеції
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Італійський Vogue присвятив свій лютневий номер порятунку Венеції. В останні роки місто особливо страждає від повеней, а в листопаді вода піднялася на 187 сантиметрів. Міська влада витрачає мільярди євро, щоб убезпечити жителів і туристів, а також відновити Венецію після повеней.
Для обкладинки Vogue Italia сфотографувалася Вітторія Черетті, одна з найвідоміших італійських моделей.
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Вона тримає в руках табличку з написом Protect Venice ("Захистимо Венецію") і номером рахунку, куди усі небайдужі можуть перерахувати гроші. Всі зібрані кошти підуть до спеціального фонду, який використовують під час наступної повені (а вода у Венеції піднімається мало не кожен день).
Головний редактор Емануель Фарнетті вірить, що таким чином зможе привернути увагу громадськості до змін клімату та допомогти місцевим жителям.
Ми вирішили використовувати найважливішу частину журналу, обкладинку, щоб звернутися до міжнародної аудиторії, – сказав він. – Vogue Italia – найпопулярніший італійський журнал за межами Італії. Ми віримо, що багато читачів, не тільки італійці, зможуть внести свій вклад. Адже Венеція – наша спільна спадщина.
Нагадаємо, що в січні італійський Vogue відмовився від фотозйомок, щоб зменшити негативний вплив журналу на довкілля. Замість цього на обкладинці і на сторінках журналу з'явилися ілюстрації сучасних художників.
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