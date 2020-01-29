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Життя повертається: як виглядає Австралії після пожеж та стихій

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Австралія повертається до життя - фото 1
Австралія повертається до життя / max_maujean

Останні кілька місяців стали для Австралії неймовірно складними: від руйнівних пожеж до стихійних лих. І хоч вогонь все ще вирує у деяких районах, але природа вже починає відновлюватись. Ці фото дають справжню надію!

За короткий час Австралію мучили екстремальна погода, моторошні пожежі через посуху та потужні паводки. Частина країни досі не у найкращій ситуації, але постраждалі ділянки поступово повертаються дожиття.

І ще: Дивіться, як австралійські військові приходять годувати врятованих від пожежі коал

На почорнілих пейзажах знову почали квітнути та з'являтись рослини, і це виглядає неймовірно! В мережі активно діляться фото австралійських районів після стихій, які варто побачити:

bronyrh - фото 382864
bronyrh
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jennybeck63
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crafts_and_conservation
jennybeck63 - фото 382861
jennybeck63
jennybeck63 - фото 382860
jennybeck63
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ijeep
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nature_australian
crafts_and_conservation - фото 382882
crafts_and_conservation
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nature_australian
debbie.edmonds18 - фото 382885
debbie.edmonds18
jeddjal - фото 382886
jeddjal
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monsieurverde
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HellsJuggernaut

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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