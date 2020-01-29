Життя повертається: як виглядає Австралії після пожеж та стихій

Останні кілька місяців стали для Австралії неймовірно складними: від руйнівних пожеж до стихійних лих. І хоч вогонь все ще вирує у деяких районах, але природа вже починає відновлюватись. Ці фото дають справжню надію!

За короткий час Австралію мучили екстремальна погода, моторошні пожежі через посуху та потужні паводки. Частина країни досі не у найкращій ситуації, але постраждалі ділянки поступово повертаються дожиття.

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На почорнілих пейзажах знову почали квітнути та з'являтись рослини, і це виглядає неймовірно! В мережі активно діляться фото австралійських районів після стихій, які варто побачити:

bronyrh

jennybeck63

crafts_and_conservation

jennybeck63

jennybeck63

ijeep

max_maujean

nature_australian

crafts_and_conservation

thedirtychurtys

nature_australian

debbie.edmonds18

jeddjal

timtamtom123

monsieurverde

HellsJuggernaut

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