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Lonely Planet запускає тури для еко-свідомих мандрівників
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Видавництво путівників Lonely Planet ось уже 40 років надихає людей подорожувати світом. Тепер компанія випускає нову колекцію турів для еко-свідомих мандрівників. Вони передбачають мінімальний вплив на довкілля, а також компенсацію викидів вуглецю.
Напередодні Lonely Planet провела опитування, в якому взяли участь понад 7500 респондентів. 68% опитаних сказали, що стали більше дбати про екологічність своїх подорожей.
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У новій колекції Lonely Planet – 200 одноденних турів від компаній Intrepid і Urban Adventures, а також понад 130 тривалих турів у 65 країн. У них включені найрізноманітніші враження: прогулянки пішки і на велосипедах, фестивалі, морські екскурсії, знайомство з місцевою кухнею і т.д. У подарунок до кожного замовленого туру йдуть шість місяців безкоштовного доступу до додатка Lonely Planet's Guides.
Одноденні поїздки включають, наприклад, пішохідну екскурсію по богемному Сен-Жермені в Парижі, прогулянку художньою стежкою Лас-Вегаса (Las Vegas Arts and Culture Walk) і гастрономічний тур по Токіо. Серед найбільш тривалих турів – 11-денний тур північною Індією: з Варанасі у Делі на поїзді, рикші й автобусі, а також восьмиденний тур по Італії на поїзді.
Нагадаємо, що раніше Принц Гаррі створив партнерство, яка сприятиме екологічним подорожам. Ініціатива під назвою Travalyst буде спрямована на заохочення практики сталого туризму, охорони довкілля та допомоги місцевому розвитку.
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