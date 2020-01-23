Lonely Planet запускає тури для еко-свідомих мандрівників

Видавництво путівників Lonely Planet ось уже 40 років надихає людей подорожувати світом. Тепер компанія випускає нову колекцію турів для еко-свідомих мандрівників. Вони передбачають мінімальний вплив на довкілля, а також компенсацію викидів вуглецю.

Напередодні Lonely Planet провела опитування, в якому взяли участь понад 7500 респондентів. 68% опитаних сказали, що стали більше дбати про екологічність своїх подорожей.

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У новій колекції Lonely Planet – 200 одноденних турів від компаній Intrepid і Urban Adventures, а також понад 130 тривалих турів у 65 країн. У них включені найрізноманітніші враження: прогулянки пішки і на велосипедах, фестивалі, морські екскурсії, знайомство з місцевою кухнею і т.д. У подарунок до кожного замовленого туру йдуть шість місяців безкоштовного доступу до додатка Lonely Planet's Guides.

Одноденні поїздки включають, наприклад, пішохідну екскурсію по богемному Сен-Жермені в Парижі, прогулянку художньою стежкою Лас-Вегаса (Las Vegas Arts and Culture Walk) і гастрономічний тур по Токіо. Серед найбільш тривалих турів – 11-денний тур північною Індією: з Варанасі у Делі на поїзді, рикші й автобусі, а також восьмиденний тур по Італії на поїзді.

У переліку мандрівки на будь-який смак

Нагадаємо, що раніше Принц Гаррі створив партнерство, яка сприятиме екологічним подорожам. Ініціатива під назвою Travalyst буде спрямована на заохочення практики сталого туризму, охорони довкілля та допомоги місцевому розвитку.

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