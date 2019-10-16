Водіїв попросили не довіряти Google Maps: ці фото пояснюють, чому

Влада комуни Баун на Сардинії почали встановлювати дорожні знаки і таблички про заборону проходу та проїзду, на яких написано "не слідуйте за вказівками Google Maps". Річ у тім, що навігатор часто заводить користувачів у непрохідні нетрі, причому як пішоходів, так і автомобілістів.

Про нововведення телеканалу CNN розповів мер Бауна Сальваторе Корріас. За його словами, "туристи губляться, а водії застрягають на непрохідних дорогах" через маршрути, які будує Google Maps. Згідно з даними місцевої поліції, торік рятувальники надали допомогу 144 людям, які "завернули не туди", виконуючи вказівки навігатора.

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Один з недавніх випадків стався на гірській дорозі: двоє автомандрівників у пошуках таємних пляжів заїхали на дорогу, не призначену для машин, і застрягли там.

Річ у тім, що в цьому регіоні Google Maps не функціонує належним чином, і в IT-компанії знають про проблему. Наразі Google спільно з владою Бауна займаються пошуком її розв'язання.

А поки поліція вирішила перестрахуватися та виготовила дорожні знаки, що попереджають про небезпечні дороги та стежки. Крім того, туристам і жителям комуни рекомендують заручитися допомогою гіда з місцевих або користуватися паперовими картами.

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