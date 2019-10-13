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Чому під час дощу не слід перевищувати швидкість: промовисте відео

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Водій випадково зняв момент аварії під час дощу - фото 1
Водій випадково зняв момент аварії під час дощу

Бортова камера на Tesla Model 3 зняла небезпечний момент втрати управління Porsche Macan на мокрій трасі і зіткнення кросовера з відбійником. Цей ролик вкотре нагадує про те, що перевищувати швидкість на автомобілі – небезпечно!

Інцидент стався вранці на автомагістралі I-95 в околицях міста Маямі американського штату Флорида. Камера, розміщена в передньому лівому крилі електромобіля Tesla Model 3, зафіксувала, як Porsche Macan різко перебудовується в крайній лівий ряд перед фургоном Ford Transit з одночасним прискоренням. Помітно, що поверхня шосе рясно вкрита водою через сильний дощ, проте водій кросовера явно не взяв це до уваги.

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Як результат, Porsche відразу ж зіткнувся з таким явищем, як аквапланування. Колеса кросовера втратили зчеплення з поверхнею дороги й автомобіль став некерованим. Ймовірно, водій у паніці спробував загальмувати або перебудуватися в сусідній ряд, тому, коли шини Macan знову отримали зчеплення з дорогою, кросовер неминуче розвернуло поперек дороги і він врізався в бетонний відбійник. На жаль, проти аквапланування безсилі навіть найбільш просунуті системи безпеки.

Акваплануванням називають появу гідродинамічного клину в плямі контакту шини, що призводить до втрати зчеплення і, відповідно, контролю над автомобілем. Воно виникає, коли швидкість досягає критичного значення, при якому колесо не встигає видаляти воду з плями контакту. Для запобігання аквапланування потрібно знижувати швидкість перед калюжами, а щоб уникнути подальшого розвороту автомобіля – намагатися рухатися прямолінійно на ділянках з великою кількістю води на дорозі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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