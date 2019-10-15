Три головних правила безпечного водіння, яких дотримуються водії зі стажем

Існують основні правила водіння автомобіля по трасі, яких завжди дотримуються досвідчені водії з пристойним стажем керування машини саме на міжміських дорогах.

Можливість передбачати поведінку інших учасників на трасі приходить з досвідом. Так само як і розуміння свого автомобіля. Наведемо декілька негласних правил, яких досвідчені водії будуть дотримуватися в будь-яких ситуаціях.

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Пасок безпеки. Так, одне з найпростіших, і водночас найбільш важливих правил: пристібатися паском безпеки. Новачки, особливо молоді водії, цим правилом часто нехтують з різних причин: не круто, він мені заважає, я впевнений у своєму безпечному водінні. Остання "поважна причина" відсутності пристебнутого паска найчастіше призводить до серйозних травм при ДТП.

Час керування без перерви. Існує рекомендація щодо часу знаходження за кермом "онлайн": не більше восьми годин. Вище цього часу монотонний рух дуже небезпечний!

Зайва впевненість при обгоні. Малодосвідчені водії занадто самовпевнені при обгоні автомобіля, частіше думають, що встигнуть проскочити: такий поспіх призводить до страшних наслідків, адже страждає ще й зустрічний автомобіль, в якому теж їдуть люди. Треба розуміти, що автомобіль на зустрічній смузі не статичний. Він рухається вам назустріч.

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