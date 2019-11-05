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Водії оцінять: підліток з Пенсильванії вирішив проблему "сліпих" зон

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Бічні стійки часто "приховують" різні об'єкти - фото 1
Бічні стійки часто "приховують" різні об'єкти

"Сліпі" зони – справжній головний біль для водіїв. Утім, винахід 14-річної Алейни Гасслер може врятувати не одне життя. В чому ж полягає її розробка?

Передовсім почнемо з того, що передні стійки даху автомобіля – вкрай підступна штука. Частенько навіть за найтоншими і найвитонченішими з них може "сховатися" пішохід або інший автомобіль. Часом це призводить до сумних наслідків.

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Зрозуміло, проблема далеко не нова і добре відома автовиробникам. Проте, одне з найкращих рішень запропонував саме 14-річний підліток з Пенсільванії.

Винахід Алейни Гасслер складається з веб-камери, проєктора над сидінням водія та спеціального оздоблювального матеріалу для пасажирської стійки – саме туди подається зображення з "вебки".

Завдяки ретровідбивній тканині на стійці (вона відображає світло строго в напрямку, протилежному джерелу), картинку видно тільки водієві і вона не заважає пасажирам. Винахід вже приніс Алейні перемогу (і 25 000 доларів призових) в конкурсі Broadcom Masters.

З огляду на ресурси автовиробників, удосконалити та впровадити це рішення можна в найкоротші терміни – було б бажання.

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Джерело: Mashable
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