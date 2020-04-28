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Електромобілі Tesla тепер самі будуть зупинятися на червоний сигнал світлофора

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Електромобілі Tesla тепер самі будуть зупинятися на червоний сигнал світлофора - фото 1

Компанія Tesla випустила оновлення програмного забезпечення для деяких зі своїх автомобілів. Нова функція дозволить електрокарам "бачити" і реагувати на світлофори.

Автовиробник додав розпізнавання світлофорів і знаків "Стоп" у свою технологію Autopilot в рамках останнього оновлення програмного забезпечення 2020.12.6. Але оновлення доступне тільки для власників автомобілів Tesla, оснащених третьою версією бортового комп'ютера з автопілотом.

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Коли ця функція активована, автомобіль сповільнюється до повної зупинки на світлофорах і знаках зупинки. Водієві доведеться один раз натиснути на важіль автопілота або натиснути на педаль газу, щоб продовжити рух через перехрестя, навіть якщо загорівся зелений сигнал світлофора.

Електромобілі Tesla тепер самі будуть зупинятися на червоний сигнал світлофора - фото 400570

Поки можливість доступна водіям в США, а для роботи з дорожньою розміткою в інших країнах компанії Tesla доведеться її доопрацювати. Власникам автомобілів Tesla за межами США належить запастися терпінням, поки ця функція з'явиться в їхніх регіонах.

У Tesla також додали в примітках до випуску оновлення програмного забезпечення, що функція "Світлофор" та "Стоп-контроль" є в бета-версії і що спочатку вона може бути консервативною і часто сповільнюватися.

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Джерело: theverge
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