Електромобілі Tesla тепер самі будуть зупинятися на червоний сигнал світлофора

Компанія Tesla випустила оновлення програмного забезпечення для деяких зі своїх автомобілів. Нова функція дозволить електрокарам "бачити" і реагувати на світлофори.

Автовиробник додав розпізнавання світлофорів і знаків "Стоп" у свою технологію Autopilot в рамках останнього оновлення програмного забезпечення 2020.12.6. Але оновлення доступне тільки для власників автомобілів Tesla, оснащених третьою версією бортового комп'ютера з автопілотом.

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Коли ця функція активована, автомобіль сповільнюється до повної зупинки на світлофорах і знаках зупинки. Водієві доведеться один раз натиснути на важіль автопілота або натиснути на педаль газу, щоб продовжити рух через перехрестя, навіть якщо загорівся зелений сигнал світлофора.

Поки можливість доступна водіям в США, а для роботи з дорожньою розміткою в інших країнах компанії Tesla доведеться її доопрацювати. Власникам автомобілів Tesla за межами США належить запастися терпінням, поки ця функція з'явиться в їхніх регіонах.

У Tesla також додали в примітках до випуску оновлення програмного забезпечення, що функція "Світлофор" та "Стоп-контроль" є в бета-версії і що спочатку вона може бути консервативною і часто сповільнюватися.

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