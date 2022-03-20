Водіям Київщини заборонили використовувати відеореєстратори

Влада Київської області заборонила водіям їздити з відеореєстраторами. Розповідаємо далі, з чим пов'язані такі заходи.

Як йдеться у пресслужбі районної державної адміністрації Вишгороду, жителям Київської області забороняють користуватися відеореєстраторами, щоб уникнути витоку інформації про розташування блокпостів, пересування українських військ та хід виконання завдань Сил оборони.

До слова: Як правильно проїжджати блокпости: рекомендації від Міністерства оборони України

Що не можна фіксувати на відеореєстратори

Дороги загального користування;

об'єкти загального призначення;

Об'єкти інфраструктури;

Блокпости та укріплення;

Розташування, зосередження чи переміщення військових частин (підрозділів) Сил оборони.

Прохання з розумінням поставитися до цих обмежень і максимально виключити можливість передачі інформації щодо Сил оборони, – йдеться в повідомленні.

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