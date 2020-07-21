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Водій Renault перевищив швидкість за тиждень 23 рази
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Камери автоматичної фіксації за тиждень зафіксували 203 авто, які порушили швидкісний режим, проте водій Renault відзначився найбільше разів. Про це повідомила Патрульна поліція в Facebook.
Автоматична система фіксації порушень правил дорожнього руху виявила автомобіль Renault Duster, який за тиждень порушив швидкісний режим 23 рази.
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Повідомляється, що в цілому за тиждень з 13 по 19 липня камери зафіксували 203 автомобілі, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.
Найбільшою була швидкість автомобіля BMW X6 – 218 км/год. Камери зафіксували порушника на трасі М03 Київ – Харків – Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год.
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