Водій Renault перевищив швидкість за тиждень 23 рази

Камери автоматичної фіксації за тиждень зафіксували 203 авто, які порушили швидкісний режим, проте водій Renault відзначився найбільше разів. Про це повідомила Патрульна поліція в Facebook.

Автоматична система фіксації порушень правил дорожнього руху виявила автомобіль Renault Duster, який за тиждень порушив швидкісний режим 23 рази.

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Повідомляється, що в цілому за тиждень з 13 по 19 липня камери зафіксували 203 автомобілі, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.

Найбільшою була швидкість автомобіля BMW X6 – 218 км/год. Камери зафіксували порушника на трасі М03 Київ – Харків – Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год.

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