Наскільки швидко німці їздять по автобанах: цифри вас шокують

На деяких ділянках німецьких автобанів відсутні будь-які обмеження швидкості, і в суспільстві ведуться широкі суперечки про те, чи повинні такі привілеї залишатися і далі.

У зв'язку з цим портал Autoscout24 вирішив провести опитування серед користувачів на тему того, з якою швидкістю вони часто пересуваються по швидкісних магістралях. У дослідженні взяли участь тисячі респондентів.

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Результати у цифрах:

Середня швидкість на автомагістралях в Німеччині становить 194 км/год .

на автомагістралях в Німеччині становить . Жінки-водійки рухаються з середньою максимальною швидкістю 180 км/год, а чоловіки – зі швидкістю 207 км/год.

рухаються з середньою максимальною швидкістю а – зі швидкістю Кожен третій водій їздив принаймні раз швидше ніж 220 км/год.

їздив принаймні раз швидше ніж 15% водіїв розганялися до 240 км/год і більше . Найчастіше це чоловіки: кожен четвертий зізнався, що їхав швидше як 240 км/год. Серед жінок до такої швидкості розганялися лише 6%.

розганялися до . Найчастіше це чоловіки: кожен четвертий зізнався, що їхав швидше як 240 км/год. Серед жінок до такої швидкості розганялися лише 6%. Тільки 5% автомобілістів розганяються до безпечних 130 км/год.

Підсумок – виходячи з таких цифр, німці навряд чи схвалять введення швидкісного ліміту на автобанах.

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