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Наскільки швидко німці їздять по автобанах: цифри вас шокують

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Наскільки швидко німці їздять по автобанах: цифри вас шокують - фото 1

На деяких ділянках німецьких автобанів відсутні будь-які обмеження швидкості, і в суспільстві ведуться широкі суперечки про те, чи повинні такі привілеї залишатися і далі.

У зв'язку з цим портал Autoscout24 вирішив провести опитування серед користувачів на тему того, з якою швидкістю вони часто пересуваються по швидкісних магістралях. У дослідженні взяли участь тисячі респондентів.

І ще: Безрозсудний водій BMW похизувався їздою у 180 км/год по зустрічній смузі: відео

via GIPHY

Результати у цифрах:

  • Середня швидкість на автомагістралях в Німеччині становить 194 км/год.
  • Жінки-водійки рухаються з середньою максимальною швидкістю 180 км/год, а чоловіки – зі швидкістю 207 км/год.
  • Кожен третій водій їздив принаймні раз швидше ніж 220 км/год.
  • 15% водіїв розганялися до 240 км/год і більше. Найчастіше це чоловіки: кожен четвертий зізнався, що їхав швидше як 240 км/год. Серед жінок до такої швидкості розганялися лише 6%.
  • Тільки 5% автомобілістів розганяються до безпечних 130 км/год.

Підсумок – виходячи з таких цифр, німці навряд чи схвалять введення швидкісного ліміту на автобанах.

Слухайте також: Поліція склала плейлист для безпечного водіння: слухайте ці пісні за кермом

Джерело: reifenpresse/
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