Київські водії проїхали по сирому асфальту на Шулявському мості: епічне відео

У Києві на Шулявському шляхопроводі водії почали їздити по щойно покладеному асфальту, попри встановлені комунальниками огорожі. Ролик з'явився у спільноті Київ Оперативний у Facebook.

На опублікованому відео видно, як кілька автомобілів, проїхавши через невеликий отвір в огорожі, з'їжджають з мосту прямо по свіжому асфальту. "Ось кайф – їздити по асфальту, який ще навіть не встиг застигнути. Хтось дуже "кмітливий" посунув загородження, і всі помчали", – йдеться в описі до ролика.

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Міст перекрито з 17 липня. Напередодні мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на Шулявському шляхопроводі в Києві почали масштабне асфальтування. "Основні роботи дорожники здійснюють у вихідні, щоб створювати менше незручностей для жителів столиці", – зазначив він на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, крім укладання верхніх шарів асфальту на шляхопроводі, біля з'їздів з нього переустановлюють інженерні мережі, монтують нові опори освітлення, упорядковують підземний пішохідний перехід.

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