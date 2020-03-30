Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Водій на 3 дні самоізолювався в автомобілі через коронавірус

  • 12
Чоловік пересидів в автомобілі три дні - фото 1
Чоловік пересидів в автомобілі три дні

До вашої уваги історія, яка надихає. Поляк з міста Острув-Великопольський повернувся з закордонної поїздки і, побоявшись зарадити рідних коронавірусом, переселився до автомобіля. Там він прожив кілька днів, очікуючи на результати тесту.

Повернувшись до Польщі, чоловік почувався кепсько. Він відразу ж відправився до лікарні, щоб здати аналіз.

І ще: Стало відомо, скільки українців не працює через карантин

Лікарі поставили йому діагноз бронхіт і заявили, що не можуть госпіталізувати його з такими симптомами, відтак результати тесту на коронавірус йому доведеться чекати вдома. Однак водій придумав спосіб, як убезпечити свою родину від можливого зараження: протягом трьох днів, поки не прийшли результати, він самоізолювався в машині. На щастя COVID-2019 у чоловіка не підтвердився, і він повернувся додому.

Результат тесту виявився негативним - фото 395132
Результат тесту виявився негативним

Нагадаємо, що раніше автомобільні компанії зупинили роботу європейських заводів, а деякі кинулися розробляти медичне обладнання. Наприклад, Mercedes-Benz надасть медичним організаціям доступ до промислових 3D-принтерів і допоможе з друком необхідних компонентів для апаратів для лікування хворих коронавірусною інфекцією. Bosch зайнявся створенням тестів, які дозволять визначити наявність коронавірусу за лічені години.

Читайте також: Коли не витримуєш на карантині: фото відчаю розсмішило Reddit

Джерело: Wiadomosci
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Перевірте, чи все правильно ви робите під час карантину
  • 27 березня, 12:00
  • 896
ТОП 20 комп'ютерних ігор: що пограти на ПК під час карантину
  • 27 березня, 14:30
  • 593
Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин
  • 26 березня, 16:00
  • 842
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Польща Авто