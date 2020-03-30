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Водій на 3 дні самоізолювався в автомобілі через коронавірус
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До вашої уваги історія, яка надихає. Поляк з міста Острув-Великопольський повернувся з закордонної поїздки і, побоявшись зарадити рідних коронавірусом, переселився до автомобіля. Там він прожив кілька днів, очікуючи на результати тесту.
Повернувшись до Польщі, чоловік почувався кепсько. Він відразу ж відправився до лікарні, щоб здати аналіз.
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Лікарі поставили йому діагноз бронхіт і заявили, що не можуть госпіталізувати його з такими симптомами, відтак результати тесту на коронавірус йому доведеться чекати вдома. Однак водій придумав спосіб, як убезпечити свою родину від можливого зараження: протягом трьох днів, поки не прийшли результати, він самоізолювався в машині. На щастя COVID-2019 у чоловіка не підтвердився, і він повернувся додому.
Нагадаємо, що раніше автомобільні компанії зупинили роботу європейських заводів, а деякі кинулися розробляти медичне обладнання. Наприклад, Mercedes-Benz надасть медичним організаціям доступ до промислових 3D-принтерів і допоможе з друком необхідних компонентів для апаратів для лікування хворих коронавірусною інфекцією. Bosch зайнявся створенням тестів, які дозволять визначити наявність коронавірусу за лічені години.
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