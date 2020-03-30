Коли не витримуєш на карантині: фото відчаю розсмішило Reddit

Коронавірус стрімко поширюється світом, тож у багатьох країнах прийняли рішення ввести карантин. Не всім легко сидіти весь час вдома, тож в мережі побільшало способів розважатись, а також мемів про відчай.

На платформі Reddit користувач з ніком StiffYogurt поділився домашнім фото, яке швидко опинилось у трендах. За кілька годин допис побачили понад 25 тисяч осіб, а ще більше як 300 залишили коментарі.

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"14 день карантину, і я більше не можу це терпіти. Я стрибаю", – зазначив автор під фото, на яке варто подивитись більше, аніж секунду, щоб зрозуміти весь гумор. Якщо ви досі переймаєтесь за долю головного героя світлини, то просто зверніть увагу на двері :)

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