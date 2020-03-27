Виробник автокомпонентів розробив експрес-тест на коронавірус

Постачальник компонентів Bosch розробив експрес-тест на коронавірус. За допомогою спеціального пристрою медперсонал по всьому світу може отримати діагностичні дані вже через 2 з половиною години після забору аналізів. У звичайних умовах на це йде один-два дні.

Пристрій Bosch Vivalytic розроблено всього за шість тижнів у співпраці з ірландською технологічною компанією Randox Laboratories.

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Аналізатор – універсальна та повністю автоматизована платформа для проведення молекулярної діагностики: лікарю потрібно лише взяти мазок слизової носа або горла, помістити його на спеціальний картридж, у якому вже є всі необхідні реагенти, і дочекатися результату.

Точність Bosch Vivalytic – 95 відсотків, а на повний аналіз матеріалу йде всього 2,5 години. При цьому девайс перевіряє не тільки наявність коронавірусу SARS-CoV-2, а й ще дев'яти респіраторних захворювань – в тому числі грипу A і B. У середньому 100 подібний пристроїв за добу оброблять тисячі аналізів, що вже перевищує темпи поширення інфекції, впевнений розробник. Причому, жодної спеціальної підготовки не потрібно, тому Vivalytic можуть використовувати лікарі по всьому світу.

Зазначимо, що автовиробники теж не стоять на місці і намагаються всіма силами допомогти в боротьбі з інфекцією. Концерн General Motors має намір переобладнати один зі своїх заводів під виробництво апаратів штучної вентиляції легенів; McLaren розробляє спрощений варіант такого апарату, який вже через місяць можна буде випускати у великих кількостях.

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