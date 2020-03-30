Стало відомо, скільки українців не працює через карантин

Через введення карантину багато українців не мають змоги працювати. Дізнайтеся, скільки ж громадян України зараз не ходять на роботу.

В Україні через карантин вимушено не працюють близько чотирьох мільйонів осіб, ще близько 700 тисяч втратили роботу. Про це з посиланням на дані Торгово-промислової палати України повідомила позафракційний нардеп Ганна Скороход у своєму Telegram-каналі.

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"У більшості підприємців "запасу міцності" вистачить до середини квітня – початку травня", – написала вона.

Раніше Скороход заявила, що зробити експрес-тест на коронавірус змогла тільки після пред'явлення депутатського посвідчення.

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