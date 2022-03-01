Літаки олігархів РФ під прицілом: програміст, який обхитрив Маска, знайшов нове хобі

19-річний юнак, який відстежував приватні літаки Ілона Маска та навіть вимагав у глави SpaceX 50 тисяч доларів за це, тепер знайшов значно краще хобі. Тепер він слідкує за рухом літаків російських мільярдерів.

Студент-першокурсник Джек Суїні з Університету Центральної Флориди вже встиг прославитись своєю хитрістю щодо Ілона Маска, а також він завів окрему твітер-сторінку RUOligarchJets. Саме на ній можна побачити переміщення різноманітних літаків, які належать російським багатіям, пише Радіо MAXIMUM.

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Для цього юнак використовує ботів для виявлення даних повітряного руху. Джек пояснює, що створив акаунт після кількох запитів на це, які надішли після вторгнення російського агресора на територію України. До війни не надто багато знав про російських мільярдерів чи про їхній повітряний транспорт.

До цього я навіть не знав, що існують настільки впливові олігархи. Вони, мабуть, мають неймовірну владу, наскільки я розумію. Їхні літаки абсолютно божевільні. Вони величезні у порівнянні з іншими, – зізнається хлопець.

Alisher Usmanov's Jet M-IABU Landed near Yangi Yul, Toshkent, UZ. Apx. flt. time 6 Mins. pic.twitter.com/bkaYE3A1Ae — Russian Oligarch Jets (@RUOligarchJets) March 1, 2022

Зараз юний геній відстежує 39 літаків та гелікоптерів, які належать 19 російським мільярдерам.

Люди запитували у мене про Путіна та хотіли знати, чи можна його відстежити. Це просто божевілля. Тож я подумав, що комусь це буде цікаво. Але не припускав, що всім!, – ділиться Джек.

Тож зараз програміст створив додатковий акаунт, де окремо можна простежити за рухом літаків, які зареєстровані на президента РФ та інших російських VIP-персон.

RSD073 Landed near Moscow, Moscow Oblast, RU. Apx. flt. time 3 Hours : 25 Mins. pic.twitter.com/Hqv1BxTfcM — Russian VIP & Putin Jets (@PutinJet) March 1, 2022

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