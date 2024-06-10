Власне виробництво: готуємо в'ялені томати разом з Ектором Хіменесом-Браво

В'ялені томати – це універсальний продукт, який можна додати до багатьох страв: брускетів, салату чи омлету. Тож розповідаємо вам, як приготувати їх вдома.

Український шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво вирішив приготувати в'ялені томати вдома. Шукайте деталі приготування на його сторінці у Instagram.

До слова: Ентузіаст створив спеціальну карту, щоб можна було знайти найдешевший біг-мак у США

Це те, що точно має бути в холодильнику кожної господині.

З ними можна приготувати безліч страв: брускети, салати, додавати до пасти, піци або гарнірів. Підходять як для риби, так і до м’яса, чи навіть овочевих страв, – пише Ектор.

Інгредієнти:

• Помідори чері;

• Сухий часник;

• Чебрець або інші ароматні трави;

• Олія;

• Свіжий часник;

• Сіль.



Для заливки:



• Олія;

• Кінза або інша зелень;

• Свіжий часник;

• Сіль і сухий часник.

Спосіб приготування:

1. Помідори розрізати навпіл та викласти на деко, застелене фольгою, тісненько одна до одної.

2. Часник почистити, порізати на слайси та долати до помідора. Посипати ароматними травами, сухим часником, сіллю та полити олією.

3. Сушити протягом 9 годин при температурі 100° на режимі верх / низ без конвекції. Періодично відкриваючи дверцята духовки, щоб вийшов конденсат. P.S.: якщо духовка потужна – 80°, а час залежить від розміру томатів.



4. В банку викладаємо подрібнену зелень, часник та сіль. Складаємо готові томати, додає о спеції та заливаємо олією.

5. Відправляємо в холодильник на кілька годин.

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