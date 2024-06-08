Готуємо дуже сирний шашлик разом з Ольгою Рябенко

Літо – сезон пікніків на природі та вечорів з друзями. Пропонуємо вам приготувати незвичний шашлик, який точно вразить усіх.

Українська шеф-кухарка Ольга Рябенко вирішила поділитись літнім рецептом. Шукайте деталі приготування сирного шашлика на її сторінці у Instagram.

До слова: Готуємо оригінальний рецепт: котлета з цукіні з сиром

З приходом літа усі активно влаштовують пікніки та смажать шашлик. Для різноманіття можна спробувати і такий варіант страви – сир в тісті на шампурах, – пише Ольга Рябенко.

Інгредієнти:

Сир сулугуні або моцарела – 250 г;

Помідори чері – 150 г;

Тісто листкове – 1 лист;

Яйце – 1 шт.

Процес приготування:

1. Нарізати сир кубиками 3*3 см. Помідори та сир по черзі нанизати на шампур.

2. Тісто розкачати, товщиною 0,5 см та розрізати на смужки.

3. Загорнути тістом сир з помідорами та скріпити краї водою.

4. Змастити жовтком яйця.

5. Смажити на не сильному жарі, постійно перевертаючи.



Це ідеальний варіант для вечірніх посиденьок!

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