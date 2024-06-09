Ентузіаст створив спеціальну карту, щоб можна було знайти найдешевший біг-мак у США

Оскільки багато клієнтів McDonald's скаржаться на високі ціни, британський аналітик створив карту. Усе для того, щоб знайти найдешевші та найдорожчі біг-маки по всій Америці.

Застосунок під назвою McCheapest "відстежує ціни на біг-маки в кожному закладі McDonald's по всій Америці", як зазначено на його вебсайті, пише Metro.

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Карта Саші Фурньє містить незліченну кількість точок по всій території США, позначених різними кольорами: від зеленого для найнижчих цін до помаранчевого і червоного для найвищих.

Вона ставить питання: "Скільки коштує ваш Біг Мак?" і дозволяє користувачам наводити курсор на кожну точку і натискати, щоб побачити місце розташування, ціну і дату останнього оновлення.

Карта показує чіткий розподіл по центру країни, де східна частина має вищу концентрацію закладів "МакДональдз" порівняно із західною.

У правій частині багато зелених точок з'являється на Середньому Заході, а також на Півдні та Південному Сході. На північному сході багато помаранчевих та червоних точок.

Тим часом ліва половина карти США – це суміш різнокольорових точок. Найвища концентрація McDonald's спостерігається в Каліфорнії, де поєднуються зелені та помаранчеві точки, а також червоні, але їх не так багато, як на північному сході. Скупчення червоних точок також розкидані по Аризоні та прилеглих штатах.



Найдешевший біг-мак у місті Стіглер, що у штаті Оклахома / Скриншот карти

Найдешевший біг-мак коштує $3,49 у місті Стіглер, штат Оклахома. Найдорожчий – колосальні $8,09 у Лі, штат Массачусетс.

McCheapest є частиною проєкту Pantry & Larder, який пропонує експертні поради та рецепти приготування їжі. Карту використовують на тлі нещодавньої хвилі скарг від прихильників мережі швидкого харчування на зростання цін.

У січні клієнт McDonald's поділився чеком, який показує, що з нього взяли $7,29 за яєчний мафін. А минулого року франчайзингова мережа McDonald's в окрузі Фейрфілд, штат Коннектикут, стягнула 18 доларів за біг-мак.

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Керівництво McDonald's пообіцяло знизити ціни на тлі негативної реакції. Але полегшення приходить більше у вигляді акцій і знижок у додатку. У Великій Британії мережа знизила ціни на біг-маки та інші страви на один день у лютому.