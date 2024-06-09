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Ентузіаст створив спеціальну карту, щоб можна було знайти найдешевший біг-мак у США

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На карті можна знайти найдешевший біг-мак - фото 1
На карті можна знайти найдешевший біг-мак / freepik

Оскільки багато клієнтів McDonald's скаржаться на високі ціни, британський аналітик створив карту. Усе для того, щоб знайти найдешевші та найдорожчі біг-маки по всій Америці.

Застосунок під назвою McCheapest "відстежує ціни на біг-маки в кожному закладі McDonald's по всій Америці", як зазначено на його вебсайті, пише Metro.

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Карта Саші Фурньє містить незліченну кількість точок по всій території США, позначених різними кольорами: від зеленого для найнижчих цін до помаранчевого і червоного для найвищих.

Вона ставить питання: "Скільки коштує ваш Біг Мак?" і дозволяє користувачам наводити курсор на кожну точку і натискати, щоб побачити місце розташування, ціну і дату останнього оновлення.

Карта показує чіткий розподіл по центру країни, де східна частина має вищу концентрацію закладів "МакДональдз" порівняно із західною.

У правій частині багато зелених точок з'являється на Середньому Заході, а також на Півдні та Південному Сході. На північному сході багато помаранчевих та червоних точок.

Тим часом ліва половина карти США – це суміш різнокольорових точок. Найвища концентрація McDonald's спостерігається в Каліфорнії, де поєднуються зелені та помаранчеві точки, а також червоні, але їх не так багато, як на північному сході. Скупчення червоних точок також розкидані по Аризоні та прилеглих штатах.

Ентузіаст створив спеціальну карту, щоб можна було знайти найдешевший біг-мак у США - фото 542323
Найдешевший біг-мак у місті Стіглер, що у штаті Оклахома / Скриншот карти

Найдешевший біг-мак коштує $3,49 у місті Стіглер, штат Оклахома. Найдорожчий – колосальні $8,09 у Лі, штат Массачусетс.

McCheapest є частиною проєкту Pantry & Larder, який пропонує експертні поради та рецепти приготування їжі. Карту використовують на тлі нещодавньої хвилі скарг від прихильників мережі швидкого харчування на зростання цін.

У січні клієнт McDonald's поділився чеком, який показує, що з нього взяли $7,29 за яєчний мафін. А минулого року франчайзингова мережа McDonald's в окрузі Фейрфілд, штат Коннектикут, стягнула 18 доларів за біг-мак.

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Керівництво McDonald's пообіцяло знизити ціни на тлі негативної реакції. Але полегшення приходить більше у вигляді акцій і знижок у додатку. У Великій Британії мережа знизила ціни на біг-маки та інші страви на один день у лютому.

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