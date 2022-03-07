Влада назвала найнебезпечніші напрямки біля Києва: куди краще не їхати цими днями

Київ залишається головною ціллю ворожих військ, тож біля української столиці тривають активні бої. Киянам варто знати, у яких районах зараз ситуація найнебезпечніша.

Так, у пресслужбі Обласної держадміністрації Київщини розповіли, де продовжують українські військовослужбовці вести боротьбу з російськими окупантами.

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Так, станом на понеділок найнебезпечнішими напрямками залишаються:

Житомирська траса;

Буча – Ірпінь – Гостомель;

Макарів;

північ Вишгородського району.

"Продовжуються бої на території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад Броварського району. Загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюються житлові масиви та критичну інфраструктуру. Звучить постійна повітряна тривога можливих авіанальотів з диверсійними групами", – розповіли в ОДА.

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