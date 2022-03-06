Будемо стояти на смерть: Віталій Кличко наголосив, що не припинить боронити Київ

У своєму новому відеозверненні мер Києва Віталій Кличко подякував кожному, хто боронить зараз Україну. І хоч під столицею продовжують вестися бої, очільник міста наголошує, що ніхто не покине його і не здасть окупантові.

Віталій Кличко підкреслив, що місто акумулює всі ресурси для оборони столиці України. Також місцева влада турбується про життєзабезпечення мешканців у складних умовах воєнного стану.

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Він проїхався деякими блокпостами, встановленими на в'їздах у Київ. Мер столиці наголосив, що військові та тероборона у бойовій готовності та рішучому настрої дати відсіч ворогові.

З Києва ми нікуди не підемо. Кожен будинок, кожна вулиця, кожен блокпост стоятиме на смерть, якщо це буде потрібно, – наголосив мер Києва.

Він підкреслив, що кожен захищатиме своїх дітей, свої сім'ї. І хоч наші будинки руйнують, а наше майбутнє хочуть вкрасти, а нас усіх взяти в полон – цього не відбудеться, підкреслив він.

Київ – серце нашої держави. Столиця України сьогодні – форпост свободи всієї Європи, – додав Віталій Кличко.

Тримаємо кулачки за Київ, а також не забуваємо підтримувати українських військовим. Ви можете зробити це як фінансово, так долучитися до війни з окупантом у тилу.

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