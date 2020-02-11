Влад Яма здивував шанувальників зміною іміджу: фотофакт

Зірковий суддя шоу Танці із зірками Влад Яма насолоджується відпочинком у США разом з коханою дружиною Ліліаною і синочком Леоном. Танцівник ділиться знімками з американських канікул з шанувальниками. І на одному з них підписники помітили, що хореограф змінив імідж.

Так, Влад Яма на своїй сторінці в Instagram опублікував кумедне фото з коханою, при цьому неабияк спантеличивши підписників своїм новим стилем. Танцівник збрив бороду, однак при цьому залишив вуса.

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На фото пара позує разом з імперським штурмовиком, який загрожує їм зброєю – Яма при цьому смішно зобразив переляк на обличчі. "Взагалі не страшно, – прокоментував кадр артист.

Думки шанувальників розділилися, проте більшості подібні зміни в зовнішності хореографа не припали до смаку і вони порадили Владу збрити вуса.

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