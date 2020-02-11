Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Оскар

Влад Яма здивував шанувальників зміною іміджу: фотофакт

  • 97
Влад Яма - фото 1
Влад Яма / instagram

Зірковий суддя шоу Танці із зірками Влад Яма насолоджується відпочинком у США разом з коханою дружиною Ліліаною і синочком Леоном. Танцівник ділиться знімками з американських канікул з шанувальниками. І на одному з них підписники помітили, що хореограф змінив імідж.

Так, Влад Яма на своїй сторінці в Instagram опублікував кумедне фото з коханою, при цьому неабияк спантеличивши підписників своїм новим стилем. Танцівник збрив бороду, однак при цьому залишив вуса.

Це цікаво: Відбір на Євробачення 2020: учасники і пісні другого півфіналу

На фото пара позує разом з імперським штурмовиком, який загрожує їм зброєю – Яма при цьому смішно зобразив переляк на обличчі. "Взагалі не страшно, – прокоментував кадр артист.

Думки шанувальників розділилися, проте більшості подібні зміни в зовнішності хореографа не припали до смаку і вони порадили Владу збрити вуса.

Читайте також: Образи зірок на after-party Оскара, які затьмарили головні вбрання

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
40 синонімів до слова "завірюха", які показують багатство української мови
  • 07 лютого, 15:00
  • 14821
Чоловічі джоггери: усе про спортивні штани для модників, які в тренді цього року
  • 09 лютого, 16:25
  • 344
Відбір на Євробачення 2020: результати голосування 1 півфіналу
  • 08 лютого, 22:05
  • 657
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз