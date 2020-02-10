Образи зірок на after-party Оскара, які затьмарили головні вбрання

Щороку всі з нетерпінням чекають на вечірку Vanity Fair: якщо на Оскарі наряди все-таки мають бути скромними, то на after-party можна не соромитися. Дивіться, що обрали Емілі Ратажковскі, Адріана Ліма, Кім Кардашян та інші.

Вечір Vanity Fair традиційно тішить модним вибором гостей. Цього року трендом червоної доріжки стали паєтки. У блискучих сукнях до підлоги красувалися Діана Крюгер, Хейлі Стейнфілд, Галь Гадот, Стела Максвел і інші гості.

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Діана Крюгер

Хейлі Стейнфілд

Галь Гадот

Стела Максвел

Дехто зробив ставку на пишну спідницю і ніжні кольори, а от Халіма Аден і Каміла Мендес на гру з об'ємами і формами.

Каміла Мендес

Халіма Аден

Емілі Ратажковскі

Адріана Ліма

Кім Кардашян виглядала розкішно у вінтажному платті Alexander McQueen, а Адріана Ліма підкреслила плюси своєї фігури неймовірною сукнею Ralph&Russo.

Кім Кардашян і Каньє Вест

Кендіс Свейнпол

Кайлі Дженнер

Класичний чорний не підвів Шаніну Шейк і Емму Робертс. Дівчата виглядали чудово в чорних сукнях по фігурі. І тільки епатажна Біллі Айліш, не зраджуючи себе, одягалася в брючний костюм вільного крою, родзинкою якого став напівпрозорий топ з рукавичками.

Шаніна Шейк

Емма Робертс

Барбара Палвін

Джесіка Альба

Хейлі Бібер

Різ Візерспун

Біллі Айліш

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