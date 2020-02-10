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Нацвідбір на Євробачення Оскар

Образи зірок на after-party Оскара, які затьмарили головні вбрання

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Емілі Ратажковскі - фото 1
Емілі Ратажковскі / gettyimages

Щороку всі з нетерпінням чекають на вечірку Vanity Fair: якщо на Оскарі наряди все-таки мають бути скромними, то на after-party можна не соромитися. Дивіться, що обрали Емілі Ратажковскі, Адріана Ліма, Кім Кардашян та інші.

Вечір Vanity Fair традиційно тішить модним вибором гостей. Цього року трендом червоної доріжки стали паєтки. У блискучих сукнях до підлоги красувалися Діана Крюгер, Хейлі Стейнфілд, Галь Гадот, Стела Максвел і інші гості.

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Діана Крюгер - фото 385248
Діана Крюгер
Хейлі Стейнфілд - фото 385249
Хейлі Стейнфілд
Галь Гадот - фото 385250
Галь Гадот
Стела Максвел - фото 385251
Стела Максвел

Дехто зробив ставку на пишну спідницю і ніжні кольори, а от Халіма Аден і Каміла Мендес на гру з об'ємами і формами.

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Каміла Мендес
Халіма Аден - фото 385253
Халіма Аден
Емілі Ратажковскі - фото 385255
Емілі Ратажковскі
Адріана Ліма - фото 385254
Адріана Ліма

Кім Кардашян виглядала розкішно у вінтажному платті Alexander McQueen, а Адріана Ліма підкреслила плюси своєї фігури неймовірною сукнею Ralph&Russo.

Кім Кардашян і Каньє Вест - фото 385257
Кім Кардашян і Каньє Вест
Кендіс Свейнпол - фото 385258
Кендіс Свейнпол
Кайлі Дженнер - фото 385256
Кайлі Дженнер

Класичний чорний не підвів Шаніну Шейк і Емму Робертс. Дівчата виглядали чудово в чорних сукнях по фігурі. І тільки епатажна Біллі Айліш, не зраджуючи себе, одягалася в брючний костюм вільного крою, родзинкою якого став напівпрозорий топ з рукавичками.

Шаніна Шейк - фото 385259
Шаніна Шейк
Емма Робертс - фото 385260
Емма Робертс
Барбара Палвін - фото 385266
Барбара Палвін
Джесіка Альба - фото 385265
Джесіка Альба
Хейлі Болдуін - фото 385264
Хейлі Бібер
Різ Візерспун - фото 385263
Різ Візерспун
Біллі Айліш - фото 385261
Біллі Айліш

Усі фото gettyimages

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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