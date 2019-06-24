Влад Яма вразив шанувальників ефектною мускулатурою: відео

Влад Яма час від часу любить підбадьорити своїх шанувальників мотивуючими відео з залу. Відомий український хореограф, один з тренерів шоу "Ліга сміху" показав цього разу коротке відео зі своїх тренувань.

Так, у новому ролику Влад Яма продемонстрував один з недавніх походів у зал. Хореограф показав, як качає м'язи рук. Зокрема, як тренує біцепси, дійсно напружуючись у залі.

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"Міжсезоння. Біцепс. Руки-базуки", – як завжди, лаконічно і з гумором прокоментував відео артист.



Відзначимо, що зараз Яма активно гастролює по Україні з виставою "для дорослих" – "Ladies Night". Серед акторів зібрався зірковий склад: Анатолій Анатоліч, Арсен Мірзоян, Антон Лірник, Олександр Педан й інші.

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