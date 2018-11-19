Влад Яма вразив осінньою фотосесією з дружиною

Відомий український танцюрист, а також суддя телевізійного проекту "Танці з зірками" Влад Яма виклав на своїй сторінці в Instagram миле фото з дружиною Ліліаною.

На фото Влад Яма з дружиною позують в осінньому парку, грайливо розкидаючи листя над головою і щасливо сміючись.

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Як повідомив артист у підписі, це знімок з їхньої осінньої фотосесії, про яку вони давно мріяли.

"Мріяли про осінню фотосесію… і встигли в останній передморозний день!" – повідомив Яма.

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