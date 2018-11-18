Хлопчик чи дівчинка: Регіна Тодоренко нарешті розповіла, на кого очікує

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Цього тижня почнімо зі світлини Сергія Притули. Улюблений телеведучий України на своїй сторінці запостив миле селфі з сином Дмитром і донечкою Соломійкою. Не дивно, що це фото буквально засипали позитивними коментарями. Дивіться, які вони класні!

Сімейне селфі Сергія Притули

Молода матуся TARABAROVA просто невгамовна. Звідки у неї стільки часу та сили, щоб турбуватися про свого синочка Іванка, відвідувати всілякі події та постити фото в мережу? Це руде сонечко не зупиняється та продовжує нас тішити своїми теплими та затишними постами. Один із останніх – вилазка з синочком на прогулянку. До слова, в той день Іванко вперше у своєму житті побачив сніг :)

Затишне фото Світлани Тарабарової

Раз уже почали про сніг – ловіть ще фото Олі Цибульської, яка дуже потішилася першому сніжку.

Оля Цибульська теж потішилась першому снігу

Повз це миле фото просто неможливо пройти. Гляньте, на донечку Гайтани, яка надзвичайно схожа на свою зіркову матусю. Сама ж співачка відверто розповіла, що змінилося у її житті після появи Сапфір-Ніколь. Донечка вчить її контролювати свої емоції, працювати над собою, бути щирою, цінувати кожен новий день та ще більше любити свого чоловіка. І це прекрасно!

Миле фото Гайтани та її донечки

А от Регіна Тодоренко та Влад Топалов лише готуються до появи первістка. Просто гляньте на цю чудову пару! До слова, вони чекають на хлопчика.

Регіна Тодоренко та Влад Топалов от-от стануть батьками

Ох же ж ця Маша Єфросиніна. Сама телеведуча жартома підписала це фото так: "Я б цю жінку боялася". А ви?

Маша Єфросиніна не перестає вражати

Злата Огнєвіч цього тижня поділилася своїм дитячим фото. Сама співачка написала: "Вже на цьому фото видно, що співати я дуже люблю. Драматично. Ґрані таланту". Також вона розповіла, що на прихильників її співу чекає приємна новина – вихід альбому "Ґрані".

Злата Огнєвіч показала миле дитяче фото

Також ви Юлію Саніну ще не бачили! Не дивно, що це фото стало приреченим на успіх, адже прихильникам співачки дуже сподобалася легкість та яскравість образу, а також природність самої Юлії.

Юлія Саніна кардинально змінила образ

Ну як же без Влада Ями? Цього тижня хореограф буквально звів з розуму своїх підписниць, які не могли відірвати погляду від "спартанця" Влада.

Влад Яма похизувався своїм торсом

А це фото буквально справило неабиякий фурор у мережі! Настя Каменських і Потап разом з'явилися на 19-му Латиноамериканському GRAMMY.

Потап і Настя Каменських на червоній доріжці GRAMMY

Наостанок ловіть розкішне фото балерини Катерини Кухар для проекту "Щирі". Просто гляньте, яка вона ніжна та невимушена!

Катя Кухар знялася для проекту Щирі

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