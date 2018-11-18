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Хлопчик чи дівчинка: Регіна Тодоренко нарешті розповіла, на кого очікує
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Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.
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Цього тижня почнімо зі світлини Сергія Притули. Улюблений телеведучий України на своїй сторінці запостив миле селфі з сином Дмитром і донечкою Соломійкою. Не дивно, що це фото буквально засипали позитивними коментарями. Дивіться, які вони класні!
Молода матуся TARABAROVA просто невгамовна. Звідки у неї стільки часу та сили, щоб турбуватися про свого синочка Іванка, відвідувати всілякі події та постити фото в мережу? Це руде сонечко не зупиняється та продовжує нас тішити своїми теплими та затишними постами. Один із останніх – вилазка з синочком на прогулянку. До слова, в той день Іванко вперше у своєму житті побачив сніг :)
Раз уже почали про сніг – ловіть ще фото Олі Цибульської, яка дуже потішилася першому сніжку.
Повз це миле фото просто неможливо пройти. Гляньте, на донечку Гайтани, яка надзвичайно схожа на свою зіркову матусю. Сама ж співачка відверто розповіла, що змінилося у її житті після появи Сапфір-Ніколь. Донечка вчить її контролювати свої емоції, працювати над собою, бути щирою, цінувати кожен новий день та ще більше любити свого чоловіка. І це прекрасно!
А от Регіна Тодоренко та Влад Топалов лише готуються до появи первістка. Просто гляньте на цю чудову пару! До слова, вони чекають на хлопчика.
Ох же ж ця Маша Єфросиніна. Сама телеведуча жартома підписала це фото так: "Я б цю жінку боялася". А ви?
Злата Огнєвіч цього тижня поділилася своїм дитячим фото. Сама співачка написала: "Вже на цьому фото видно, що співати я дуже люблю. Драматично. Ґрані таланту". Також вона розповіла, що на прихильників її співу чекає приємна новина – вихід альбому "Ґрані".
Також ви Юлію Саніну ще не бачили! Не дивно, що це фото стало приреченим на успіх, адже прихильникам співачки дуже сподобалася легкість та яскравість образу, а також природність самої Юлії.
Ну як же без Влада Ями? Цього тижня хореограф буквально звів з розуму своїх підписниць, які не могли відірвати погляду від "спартанця" Влада.
А це фото буквально справило неабиякий фурор у мережі! Настя Каменських і Потап разом з'явилися на 19-му Латиноамериканському GRAMMY.
Наостанок ловіть розкішне фото балерини Катерини Кухар для проекту "Щирі". Просто гляньте, яка вона ніжна та невимушена!
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