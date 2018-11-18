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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Хлопчик чи дівчинка: Регіна Тодоренко нарешті розповіла, на кого очікує

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Регіна Тодоренко назвала стать майбутньої дитини - фото 1
Регіна Тодоренко назвала стать майбутньої дитини

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Цього тижня почнімо зі світлини Сергія Притули. Улюблений телеведучий України на своїй сторінці запостив миле селфі з сином Дмитром і донечкою Соломійкою. Не дивно, що це фото буквально засипали позитивними коментарями. Дивіться, які вони класні!

Сімейне селфі Сергія Притули - фото 289307
Сімейне селфі Сергія Притули

Молода матуся TARABAROVA просто невгамовна. Звідки у неї стільки часу та сили, щоб турбуватися про свого синочка Іванка, відвідувати всілякі події та постити фото в мережу? Це руде сонечко не зупиняється та продовжує нас тішити своїми теплими та затишними постами. Один із останніх – вилазка з синочком на прогулянку. До слова, в той день Іванко вперше у своєму житті побачив сніг :)

Затишне фото Світлани Тарабарової - фото 289308
Затишне фото Світлани Тарабарової

Раз уже почали про сніг – ловіть ще фото Олі Цибульської, яка дуже потішилася першому сніжку.

Оля Цибульська теж потішилась першому снігу - фото 289309
Оля Цибульська теж потішилась першому снігу

Повз це миле фото просто неможливо пройти. Гляньте, на донечку Гайтани, яка надзвичайно схожа на свою зіркову матусю. Сама ж співачка відверто розповіла, що змінилося у її житті після появи Сапфір-Ніколь. Донечка вчить її контролювати свої емоції, працювати над собою, бути щирою, цінувати кожен новий день та ще більше любити свого чоловіка. І це прекрасно!

Миле фото Гайтани та її донечки - фото 289311
Миле фото Гайтани та її донечки

А от Регіна Тодоренко та Влад Топалов лише готуються до появи первістка. Просто гляньте на цю чудову пару! До слова, вони чекають на хлопчика.

Регіна Тодоренко та Влад Топалов от-от стануть батьками - фото 289312
Регіна Тодоренко та Влад Топалов от-от стануть батьками

Ох же ж ця Маша Єфросиніна. Сама телеведуча жартома підписала це фото так: "Я б цю жінку боялася". А ви?

Маша Єфросиніна не перестає вражати - фото 289315
Маша Єфросиніна не перестає вражати

Злата Огнєвіч цього тижня поділилася своїм дитячим фото. Сама співачка написала: "Вже на цьому фото видно, що співати я дуже люблю. Драматично. Ґрані таланту". Також вона розповіла, що на прихильників її співу чекає приємна новина – вихід альбому "Ґрані".

Злата Огнєвіч показала миле дитяче фото - фото 289316
Злата Огнєвіч показала миле дитяче фото

Також ви Юлію Саніну ще не бачили! Не дивно, що це фото стало приреченим на успіх, адже прихильникам співачки дуже сподобалася легкість та яскравість образу, а також природність самої Юлії.

Юлія Саніна кардинально змінила образ - фото 289318
Юлія Саніна кардинально змінила образ

Ну як же без Влада Ями? Цього тижня хореограф буквально звів з розуму своїх підписниць, які не могли відірвати погляду від "спартанця" Влада.

Влад Яма похизувався своїм торсом - фото 289320
Влад Яма похизувався своїм торсом

А це фото буквально справило неабиякий фурор у мережі! Настя Каменських і Потап разом з'явилися на 19-му Латиноамериканському GRAMMY.

Потап і Настя Каменських на червоній доріжці GRAMMY - фото 289326
Потап і Настя Каменських на червоній доріжці GRAMMY

Наостанок ловіть розкішне фото балерини Катерини Кухар для проекту "Щирі". Просто гляньте, яка вона ніжна та невимушена!

Катя Кухар знялася для проекту Щирі - фото 289329
Катя Кухар знялася для проекту Щирі

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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