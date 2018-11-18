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Надя Дорофєєва підкорила фанатів новим яскравим образом

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Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва / Instagram

Відома українська співачка, солістка гурту Время и Стекло Надя Дорофєєва показала своїм шанувальникам у Іnstagram свій новий лук, що неабияк сподобався користувачам мережі.

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва похвалилася перед фанатами новим яскравим образом. Відповідний знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Так, співачка перебувала у танцювальній студії Dside dance Studio в темно-синіх штанях, чорній кофті і яскраво-помаранчевій куртці. При цьому у Дорофєєвої було темне волосся. Наряд викликав справжній шквал емоцій серед її шанувальників.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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