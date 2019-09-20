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Влад Яма викликав ажіотаж в мережі знімком 13-річної давності

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Влад Яма - фото 1
Влад Яма / instagram

Зараз Влад Яма – відомий хореограф, танцівник і член журі Танців із зірками 2019. Але днями Яма показав, як виглядав під час участі у популярному проєкті.

Народну любов і широку популярність Владу Ямі принесло саме шоу Танці з зірками багато років тому – у 2006 році він брав у ньому участь, танцюючи з Наталею Могилевською. Тоді уже легендарна пара посіла друге місце, поступившись Володимиру Зеленському та Олені Шоптенко.

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Влад поділився в Instagram архівним кадром тих часів. Так, танцівник показав ефектний знімок 13-річної давності, на якому у нього ще немає бороди, зате є сережки у вухах.

"Доброго ранку, 2006! Містер Довірливість", – прокоментував фото Яма.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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