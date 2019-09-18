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Серіал Кріпосна Х-фактор Танці з зірками

Леся Нікітюк розбурхала мережу купальником, який майже нічого не прикриває

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Одна з найяскравіших і найпривабливіших представниць українського шоу-бізнесу Леся Нікітюк останнім часом все частіше радує своїх підписників досить відвертими знімками. Телеведуча з завидною постійністю демонструє шанувальникам свої стрункі підтягнуті форми, приміряючи дедалі відвертіші наряди.

В одному з останніх дописів Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками ефектним кадром, зробленими під час водної прогулянки. ЛедіЛе обрала для морської прогулянки білий оригінальний купальник, декорований шнурівкою. Наряд настільки відвертий, що дозволяє фоловерам оцінити апетитні форми красуні з усіх ракурсів.

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І, варто відзначити, що користувачі мережі скористалися цією можливістю сповна. Більш того, деякі з фанів порівняли її з популярної американською світською левицею Кайлі Дженнер. Крім цього, підписники засипали свою улюбленицю компліментами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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