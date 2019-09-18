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Даша Астаф'єва повторила провокаційний образ Мадонни

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Даша Астаф'єва - фото 1
Даша Астаф'єва / cleepr

Одна з найсексуальніших артисток України Даша Астаф'єва приміряла образ легендарної американської поп-діви Мадонни. Даша показала клас на шоу Нового каналу Шалена зірка, у фіналі якого і перевтілилася на зірку.

"Мадонна завжди імпонувала мені як артистка. Оскільки її погляди на сексуальність, на красу жінок, вміння правильно перетворювати свою шалену енергетику і втілювати її на сцені мене завжди заворожували", – сказала Даша.

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Завданням Даші було скопіювати фрагмент кліпу Мадонни і Maluma на пісню Medellín.

"Складно, звичайно, бути схожою на таку унікальну і неповторну в своєму амплуа жінку, але я спробувала. Попри те, що було дуже мало часу на підготовку і просто божевільні умови. Я дуже рада, що у нас вийшла така цікава колаборація, якщо це можна так назвати. Адже мені вдалося приміряти образ артиста, яким я захоплююся", – розповіла Даша Новому каналу.

Даша Астаф'єва повторила провокаційний образ Мадонни - фото 355903

Даша Астаф'єва повторила провокаційний образ Мадонни - фото 355904

Даша Астаф'єва повторила провокаційний образ Мадонни - фото 355905

Даша Астаф'єва повторила провокаційний образ Мадонни - фото 355906

Даша Астаф'єва повторила провокаційний образ Мадонни - фото 355907

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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