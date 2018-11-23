Влад Яма показав зворушливе фото з маленьким сином

Український хореограф, танцюрист, а також суддя телевізійних проектів "Танці з зірками" і "Ліга Сміху" Влад Яма поділився зворушливим знімком зі своїм синочком. Ловіть порцію мімі!

У День сина Влад Яма, який довго приховував від громадськості своє особисте життя, зворушив шанувальників милим фото. На знімку, який він розмістив в Instagram, щасливий тато ніжно обіймає малюка і при цьому радісно усміхається.

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При цьому лице сина Влад не показує. "Синку, я Тебе сильно-сильно "блюблю", ну Ти зрозумів", – підписав він милий кадр. Фани танцюриста в захваті від фото, гляньте і ви!

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